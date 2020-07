Banka CREDITAS vsadí na internet a mobily, podpoří je soutěží

Banka CREDITAS spustí 4. srpna 2020 nové internetové a mobilní bankovnictví. Aplikace Richee se po dvou letech změní na CREDITAS Banking Mobile a bude fungovat jako hlavní mobilní bankovnictví klientů CREDITAS. Informace o této změně jsme psali už v článku Projekt Richee se změní. Vznikne nový CREDITAS Banking.

Ze strategického, marketingového i rozvojového hlediska dává velký smysl integrovat značku Richee do Banky CREDITAS, komentuje důvod změny Lucie Brunclíková. A dodává, že projekt Richee byl od samého začátku projekt Banky CREDITAS a s bankou byl úzce propojen. Aplikace se v počátku výrazně orientovala na možnost obsluhy účtů v různých bankách. Postupně jsme se dostali do stavu, kdy majitelé produktů CREDITAS, což je většina uživatelů aplikace Richee, dostávají širší možnosti a funkcionality, než nabízí existující mobilní bankovnictví banky, popisuje Brunclíková.

Značka Richee bude nadále používána pro dětské produkty (účet Richee Junior a Spoření Richee Junior). Banka na podzim plánuje podpořit novou aplikaci kampaní a soutěží pro její uživatele. Na podzim plánujeme cílenou podporu aplikace, včetně soutěže. Nejspíš půjde o finanční odměny za aktivní využívání aplikace. Podrobnější informace zveřejníme, až to bude aktuální, dodává Brunclíková.

Nová mobilní aplikace zachovává původní služby Richee, jako například vedení statistiky příjmů a výdajů nebo možnost obsluhovat a zakládat produkty CREDITAS. Stejně tak jde provádět mobilní platby (Apple i Google Pay) a platby hodinkami (Garmin Pay). Aplikace jim však nově umožní například okamžité platby, které zatím mohli provádět pouze v internetbankingu, stejně tak mohou v aplikaci zadávat trvalé platby či SEPA platby. V mobilní aplikaci ale zatím nejde spravovat investiční účet. Banka však tento dílčí nedostatek plánuje odstranit do konce roku.

Dvě verze poběží rok

Vedle mobilní aplikace banka uživatelům nabídne i nový CREDITAS Banking pro počítače a tablety. Nové internetové bankovnictví CREDITAS bude mít nastavitelnou homepage s widgety, které si můžete poskládat podle osobních preferencí, dále možnost uživatelského třídění účtů do skupin (například rodinné finance, firemní finance a podobně). Přihlašovat se do něj můžete pomocí QR kódu s ověřením v mobilní aplikaci. Banka zároveň zdokonalila intuitivní vyhledávání a přehledy plateb. V internetovém bankovnictví najdete i nápovědu s chytrým adresářem, možnost přidat a ovládat účty až u 21 bank a také rozšířenou nabídku produktů, jež lze založit online.

Desktopová verze a mobilní aplikace tvoří propojený celek. Nové internetové bankovnictví je postavené tak, aby uživatelům co nejvíce usnadnilo život. Třeba intuitivní vyhledávání a platby, možnost nastavit si snadno přehledy produktů a homepage s pomocí funkce drag and drop, popisuje změny Kamil Rataj, člen představenstva CREDITAS.

Nové internetové bankovnictví bude zhruba do poloviny roku 2021 fungovat souběžně se stávajícím starým bankovnictvím.

Mladí lidé u mobilního bankovnictví prý preferují inovativní funkce

Podle průzkumu, který si nechala Banka CREDITAS zpracovat, je fungování internetového a mobilního bankovnictví málokdy důvodem příchodu k nové bance, ale nespokojenost s ním je častým důvodem odchodu. Až 27 % lidí uvedlo, že by kvůli ideálnímu bankingu bylo ochotno změnit banku. Obliba mobilního bankovnictví přitom mezi lidmi postupně roste a banky se tomuto trendu pochopitelně snaží přizpůsobit. Loni mělo banku v mobilu 48 % lidí. Důležité jsou pro ně především inovativní funkce mobilního bankovnictví. Přihlašování do internetového bankovnictví bez SMS ověření ale přes aplikaci si přeje 25 % lidí do 40 let. Průměr mezi všemi věkovými skupinami je 13 %.

Banka CREDITAS má v současnosti zhruba 110 tisíc klientů, 60 až 70 % z nich využívá internetové bankovnictví. Mobilní bankovnictví pak využívá zhruba polovina jejích klientů, tedy 30 až 35 % lidí.