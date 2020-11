AliExpress Day 2020: Masivní slevy jsou zpět. Získejte k nim bonus 300 korun

Obchodní portál AliExpress vyhlašuje slevový den na 11. listopad už od roku 2009. Ve stejný den se totiž v Číně slaví tzv. Singles Day – svátek nezadaných, který je spojený s nakupováním dárků.

AliExpress toho opakovaně využívá a nabízí zájemcům značné slevy, které trvají 24 hodin. Například loni utratili zákazníci na portálu jen během první minuty slev přes jednu miliardu dolarů.

Podle Jiřího Jiráska ze slevového portálu Tipli.cz využívají slevový den ve velkém i Češi. Data, která Tipli.cz má, ukazují, že se zájem během AliExpress Day zvyšuje asi desetkrát oproti běžnému dni.

ZÍSKEJTE NA ALIEXPRESS LEPŠÍ CASHBACK Pokud se zaregistrujete přes tento odkaz, automaticky získáváte na Tipli.cz platinový účet. Díky tomu se vám za nákupy bude vracet víc peněz. Navíc nyní můžete využít i akce, díky které můžete obdržet bonus 300 korun. Musíte ale splnit podmínku, že během následujících šesti měsíců získáte za nákupy cashback ve stejné výši.

„AliExpress patří u českých klientů k velmi oblíbeným e-shopům. Zájem nepoklesl ani během nouzového stavu, kdy byl největší zájem o roušky, respirátory a rukavice,“ dodává Jirásek. Slevy na portálu se 11. listopadu ale týkají veškerého zboží. Zde najdete přehledný návod, jak na AliExpressu nakupovat.

Díky Tipli.cz a portálu Měšec.cz můžete z nákupu získat ještě víc. Všichni noví uživatelé, kteří se zaregistrují přes tento odkaz, automaticky získávají na Tipli.cz platinový účet.

Navíc máte šanci získat ještě bonus 300 korun, pokud splníte jednoduchou podmínku. Stejný bonus mají šanci obdržet i stávající zákazníci.

„Princip je jednoduchý. Stačí na odměnách za nákupy přes Tipli získat celkem 300 Kč a my uživateli připíšeme dalších 300 Kč jako bonus, celkem tedy bude mít 600 Kč na Tipli účtě. Novým uživatelům bonusy připisujeme postupně s každou odměnou, stávajícím uživatelům vše najednou po dosáhnutí hranice 300 Kč,“ popisuje pravidla akce Jirásek.

Akce není vázána na zmínění AliExpress Day, probíhá do 13. prosince 2020. Abyste ale odměnu získali, musíte stejnou částku nasbírat do šesti měsíců od doby, kdy jste se do akce zapojili.

Cashbackových portálů existuje v České republice necelá desítka. Loni jsme přehledně popsali, jak fungují.