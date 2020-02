 »   »  Češi milují nákupy na AliExpressu. Jak na to krok po kroku

Zboží lze objednat, respektive koupit dvěma způsoby. Po výběru lze hned kliknout na Koupit hned (Buy Now) a mířit tak k dalšímu kroku nákupu. Nebo nejprve Vložit do košíku (Add to Chart) a pokračovat ve výběru dalšího zboží.

Platba za zboží

Uhradit zboží je možné několika způsoby. Pro českého zákazníka je však nejvýhodnější využít platbu kartu. Před uhrazením je možné zjistit, kdy se dá předpokládat, že bude zboží dodáno. Dodací lhůty jsou většinou několik týdnů. Týká se to dodání zboží zdarma. Pokud chce zákazník lhůtu zkrátit, může využít AliExpress Premium dopravy, která je však zpoplatněna.



V horní části si můžete vybrat, aby se vám zobrazilo zboží, u kterého je doprava zdarma. Můžete samozřejmě využít i další filtry.

Clo a DPH při dovozu zboží z Číny platí vždy zákazník, nikoliv prodejce. Z toho důvodu není clo ani DPH uvedeno v ceně výrobku. V případě, že se clo či DPH na zboží vztahuje, je hrazeno poště nebo kurýrní společnosti, která balíček doručí.

Pokud se celková cena balíčku vejde do 22 eur (zhruba 560 Kč), clo ani DPH se nehradí. Je však nutné brát v potaz, že 22 eur se počítá včetně poštovného. Ve většině případů je však doprava zdarma.



Pokud cena zásilky přesáhne 22 eur, ale vejde se do 150 eur, hradí zákazník na AliExpressu DPH (21 % z ceny zboží) a poplatek za zpracování a zastoupení poštou či kurýrní společností. Ten se v případě pošty pohybuje kolem 5 eur, ostatní kurýrní společnosti mají poplatky odlišné.



Shrnutí poplatků za clo a DPH

Objednávka do 22 eur (do 560 Kč): Balíček osvobozen od DPH i cla.

Objednávka v hodnotě 22 až 150 eur (do 3825 Kč): Je potřeba doplatit DPH, tzn. 21 % z celkové částky.

Objednávka nad 150 eur (nad 3825 Kč): Je potřeba doplatit DPH i clo (clo je cca 14 %).

Zásilku může zákazník sledovat

Ihned po odeslání zásilky dorazí na uvedenou mailovou adresu zpráva. Od přijetí tohoto e-mailu začíná plynout doba trvání Purchase protection (Ochrana zásilky), která plyne zároveň i s dobou určenou na doručení. Obyčejně tato doba představuje 39 až 60 dní.



Průběžně můžete sledovat, kde se zásilka nachází.

Pro sledování zásilky na stránkách AliExpressu je nutné kliknout na Moje objednávky (My Orders), rozkliknout konkrétní objednanou věc a poté kliknout na Sledovat objednávku (Track order), kde je detailní linie, která popisuje, jak zásilka cestuje. V případě, že je cesta zásilky u konce, ale zboží stále není v rukách zákazníka, měl by prodejce kontaktovat.

Reklamace

V případě, že zboží neodpovídá představám nebo je poškozené, přichází reklamace. Nabízí se dvě možné cesty. První možností je kontaktovat obchodníka, a to přes oranžovou obálku (Contact seller). Touto cestou je možné problém vyřešit neformálně.

V případě neúspěchu se nabízí další možnost. A to otevřít s obchodníkem spor. Pro otevření sporu slouží tlačítko Otevřete spor, tzv. Open Dispute. Tato možnost je u každé objednávky. Po rozkliknutí se objeví formulář, do kterého zákazník popíše problémy či komplikaci, které se zbožím má. Je možné také vložit důkaz v podobě fotografie, která dokumentuje vadu zboží.



Zboží můžete reklamovat přes tlačítko Open dispute (Otevřít diskuzi).

Dalším krokem je stanovení, zda má být zboží vyměněno nebo zda zákazník požaduje odškodnění a v jaké výši. Spor lze otevřít od šestého dne od učinění objednávky, ale maximálně patnáct dnů od uzavření objednávky.

Prodejce by měl do patnácti dnů odpovědět a jeho snahou by mělo být dosáhnout řešení uspokojivého pro obě strany. Pokud do patnácti dnů nedojde s prodejcem k dohodě, do sporu se vloží sám AliExpress a jeho vyřešení zkrátka zařídí.