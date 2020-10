Alibi na míru: Je to drahá životní lekce. Vyzkoušeli jsme ji za vás

Ráno vyjdete z domu a ve chvíli, kdy přicházíte k autu, k vám přistoupí cizí muž. Začne se omlouvat, že do vašeho vozu nechtěně nacouval. Už se vám chystal dát lísteček za okno, ale když viděl, že se majitelka auta objevila, rozhodl se to řešit přímo. Na autě sice žádné viditelné poškození není, ale i tak navrhne, abyste si pro jistotu vyměnili kontakty, kdybyste později přece jen něco objevila. Vyměníte si tedy čísla a už pospícháte do práce.

Přes den si vyměníte pár zpráv a zjistíte, že jde o sympatického muže. Partnera sice máte, ale to ještě neznamená, že máte zakázáno se bavit s jinými lidmi. Z nešikovného řidiče se však postupně vyklube zajímavý muž, který vám připadá okouzlující, šarmantní a plní vám co vám na očích vidí. Výborně odhaduje vaše přání a tužby, dostáváte přesně ty květiny, které máte nejraději, nabízí vám možnost jít do kina na film, který jste chtěla vidět, a to aniž byste mu o tom říkala. Naslouchá vám a má přesně takové reakce, které chcete slyšet. Po čase začnete uvažovat nad tím, že byste současného partnera opustila. Už to tam tolik nejiskří, nevěnuje se vám tolik, zkrátka si připadáte naplněnější v novém mileneckém vztahu.

Situaci byste možná zhodnotili tak, že došlo k náhodnému setkání, které přerostlo ve vztah. Náhody se přece stávají. Ale možná to byl účel. Možná se s vámi váš současný partner neuměl čestně rozejít a zaplatil si službu, která to udělá za něj. Respektive vás dovede do situace, kdy to za něj uděláte vy, a ještě ráda.

Agentura Alibi na míru

Tuto a další služby poskytuje agentura Alibi na míru s.r.o. Založil ji v roce 2012 Petr Macháček. Ten svou agenturu v médiích několikrát propagoval. Například i v Show Jana Krause.

Na svém webu pak agentura uvádí, že cílem je: …nabídnout profesionální komplexní služby pro klienty, kteří se už nechtějí nadále nechat vláčet okolnostmi a rozhodnutími druhých lidí a rozhodli se žít tak, jak sami chtějí – bez rizika, že je bude kdokoli odsuzovat a kritizovat. Našim klientům pomáháme předcházet nepříjemným situacím a řešit ožehavé problémy tak, aby o svém životě začali aktivně rozhodovat sami a žili tak, jak skutečně chtějí.

A co si pod tím představit? Jednou z nabízených služeb je “alibi na míru”, po které má agentura svůj název.

Služba vychází z předpokladu, že nechcete, aby váš protějšek věděl, kam zrovna jedete a co tam budete dělat, ale zároveň se neumíte sami vymluvit. A je jedno, jestli provozujete partnerem odsuzovaný koníček, nebo jedete na schůzku za milenkou. Agentura vám vytvoří falešnou pozvánku na pracovní meeting, konferenci, sraz spolužáků po letech apod. Záleží, co vzhledem k vaší životní situaci bude váš protějšek považovat za uvěřitelné. Na tuto vymyšlenou akci se pak doma vymluvíte a v takto získaném čase jedete provozovat to, o čem nemá vaše rodina vědět.

Podobně funguje i služba “přítel na telefonu”, kdy vám v domluvené chvíli zavolá nastrčený aktér a pozve vás na nějakou akci, čímž opět získáte výmluvu před svou milou.

Neumím se rozejít

Agentura ale nabízí i další služby, třeba tzv. Rozvraceče. To je případ z úvodu článku. Jste v situaci, kdy chcete žít s vaší milenkou, ale zároveň se nedokážete rozejít se současnou partnerkou. Například se bojíte odsouzení okolí. A tak využijete službu, která to udělá za vás. Rozvraceč funguje tak, že agentura nasadí aktéra na vaši přítelkyni. Ten má za úkol ji “sbalit” a následně vmanévrovat do situace, že bude toužit po vztahu s ním a tudíž vztah s vámi sama aktivně ukončí. A vy můžete odejít za milenkou s tím, že nejste “za toho špatného”, protože vy přece nejste ten, kdo váš rozchod inicioval.

Službu si ale dle informací na webu objednávají například i rodiče, kteří nesouhlasí s aktuálním vztahem svého dítěte. Výjimkou nejsou ani případy, kdy si aktéra objedná manželka na manželovu milenku apod.

Rozvraceč v akci

Agentura se prezentuje dojmem profesionální služby, která má za sebou roky zkušeností a chyby u ní nejsou na denním pořádku. Údajně zpracovávají zakázky i pro vyšší střední třídu a vyšší třídu. Aby nebyl článek jen teoretický, podívejme se na jeden skutečný příklad z praxe.

Pan Petr měl dlouholetý vztah se slečnou Monikou a zároveň udržoval milenecký vztah se slečnou Adélou (jména jsou redakčně změněna). Té ale po několika letech planých příslibů o rozchodu došla trpělivost a s Petrem se rozešla. Nedokázala ale snést pomyšlení, že “nevyhrála” a rozhodla se na Petrovu partnerku poslat aktéra a vztah překazit. Kontaktovala proto agenturu a poptala službu Rozvraceče.

Zakázky z pomsty agentura nepřijímá

Agentura ale nepřijímá zakázky z pomsty, a tak si slečna Adéla připravila věrohodnou zástěrku. Prezentovala se jako rodinná příslušnice slečny Moniky. Uvedla, že se vztahem své příbuzné nesouhlasí z několika závažných důvodů, a čekala na reakci agentury.

26. prosince 2019 – chcete flirt nebo vztah?

Slečna Adéla kontaktovala agenturu prostřednictvím e-mailu. V něm stručně popsala situaci tak, jak si ji dopředu připravila a poptala službu Rozvraceč. Následně čekala na to, jak agentura zareaguje.

Ještě ten den přišla Adéle odpověď. V e-mailu byl shrnutý celý případ a nabídka variant, jak situaci řešit. V zásadě šlo o dvě možnosti.



Autor: Veronika Doskočilová Komunikace s agenturou.

Za 35 000 Kč aktér naváže krátkodobý vztah, zaflirtuje si, proběhne avantýra a následně zařídí, aby se o tom přirozeně dozvěděl ten, kdo má.

Za 47 000 Kč naváže aktér s danou ženou vztah, jehož výsledkem bude, aby ona sama ztratila o současný vztah zájem a měla chuť současného partnera opustit a odejít za aktérem.

27. prosince 2019 – začínají nesrovnalosti

První nesrovnalost nastala záhy. Ačkoli Adéla neodepsala na e-mail, tudíž společnosti nesdělila, o jakou variantu má zájem, přišel jí o den později další e-mail, tentokrát s daňovým dokladem. Ten byl vystaven na částku za nižší variantu, tedy na 35 000 Kč.

Za několik hodin se pak Adéle ozvala koordinátorka Erika s tím, že případ předává jinému koordinátorovi, který se jí následující den ozve a domluví s ní detaily zakázky. A to i přes fakt, že Adéla si ještě nepromyslela, zda a jakou variantu chce a ještě nic nezaplatila.

Pardon, zapomněli jsme na vás

Další zádrhel následoval o pár dní později. Koordinátor Tony se totiž Adéle neozval následující den, ale až 3. ledna 2020. Telefonicky ji kontaktoval společnost s dotazem, že jí byl poslán 31. prosince 2019 e-mail, a zda ho dostala. Adéla ale žádný e-mail neobdržela, a to ani do spamu. Situaci si vysvětlili a na druhý pokus už Adéla e-mail obdržela. Domluvila se , že si s koordinátorem druhý den zavolají a domluví detaily.

Adéla se nakonec rozhodla do zakázky investovat peníze a zaplatila již vystavenou fakturu na 35 000 Kč s tím, že měla informaci, že pokud by se časem rozhodla, je možné si doplatit dražší variantu.

Sociální sítě, telefonní číslo, vše se hodí

Následně si 6. ledna s koordinátorem zavolali. Adéla tehdy detailně popsala celou situaci a nastínila, jak by si představovala průběh zakázky a její závěr. Koordinátorovi také poslala veškeré podrobnosti o ženě, kterou má aktér svést. Šlo například o její fotografie, základní informace o ženě, její životní situaci a zálibách, její věk, bydliště, odkazy na sociální sítě a další. Zkrátka vše, co může aktér využít ke kontaktování a poznání dané osoby, než s ní naváže vztah.

Koordinátor Adélinu verzi nijak neověřoval, podané informace vzal jako holý fakt a předal je aktérovi. Hovor končil tím, že koordinátor bude hledat vhodného aktéra a ozve se, jakmile bude s čím.

Každou akci máte odsouhlasit

A pak se 10 dní nedělo vůbec nic. Adélu nikdo nekontaktoval. Ta se tak po 10 dnech rozhodla koordinátora kontaktovat sama a zeptat se, jak se akce vyvíjí.

Odpovědí jí byla informace, že aktér je již vybraný a přes Facebook se pokouší navázat s Monikou kontakt. Ta že ale zatím nijak nereaguje, a tak prosí Adélu o trpělivost, protože začátky bývají těžké. Že ji třeba daný muž nemusel zaujmout, takže ještě chvíli počkají a pak případně zkusí typově jiného aktéra.

Tento postup připadal Adéle trochu zvláštní, protože na webu je uvedeno, že každou akci má zadavatel vždy odsouhlasit. Tento postup ale Adéla neměla možnost schválit. Nikdo s ní nekonzultoval výběr aktéra ani způsob navázání kontaktu.

Slečna je nepolapitelná

O pět dní později koordinátor Tony Adéle sdělil, že změnil aktéra. Na prvního totiž Monika vůbec nezareagovala. A vyjádřil první obavu, že Monika bude možná nepolapitelná.

Adéla navrhla koordinátorovi, aby aktér Moniku zkusil kontaktovat pracovně, když na oslovení přes Facebook nereaguje. Koordinátorovi následně poslala informace s tím, kde Monika pracuje a na jaké pozici.

Agentura následně sama zavolala na recepci dané firmy a vyžádala si na Moniku pracovní e-mailový kontakt.

Petr nebo Pavel, není to jedno?

O téměř týden později dostala Adéla informaci, že aktér získal pracovní e-mail na Moniku a už se ji chystá kontaktovat. Došlo zde ale k nepříjemnému přešlapu. Adéla i Monika totiž tou dobou pracovaly ve stejném oboru, který je poměrně specifický. Každá se ale v rámci oboru věnovala specifickému zaměření u jiné společnosti. Adéla na začátku sdělila tyto informace o sobě i o Monice koordinátorovi, který je však popletl.

Došlo totiž k tomu, že koordinátor Adéle vysvětloval, jakým způsobem aktér Moniku osloví, tedy e-mailem, a že jí nabídne spolupráci dvou firem v jejím oboru, týkající se jejího specifického zaměření. Potud v pořádku, s takovými situacemi se Monika ve své práci běžně setkává.

Koordinátor ale specifická zaměření popletl a kdyby si toho Adéla nevšimla, kontaktoval by aktér Moniku s žádosti o spolupráci o zcela jiné zaměření, a totiž o Adély zaměření. A ještě navíc s dovětkem, že na ni dostal kontakt, že právě ona se tomuto zaměření věnuje.

Ahoj, dobrý den, jsem advokát

Nakonec se situace vysvětlila a koordinátor si informace opravil. Na pracovním e-mailu už Monika reagovala velice pružně a rychle došlo k domluvení schůzky. Když Adéla obdržela print screen jejich komunikace, všimla si na něm i jména, pod kterým aktér vystupuje. Po krátkém pátrání ale objevila několik doslova školáckých chyb.

E-mailem totiž Moniku kontaktoval stejný muž, který ji koncem ledna oslovil přes Facebook. Poněkud úsměvně a nikoli profesionálně pak působí situace, kdy facebookový profil “Radek Zelenka” komentuje fotografie slečně Monice a tyká jí, aby ji následně kontaktoval přes e-mail, kde jí vyká jako JUDr. Radek Zelenka, který by ji rád pozval na obchodní schůzku za účelem projednání případné spolupráce dvou firem.

Aktér bez fotky nezaujal?!

Adéle se v tuto chvíli přestalo líbit, jakým způsobem koordinátor a aktér celou akci vedou. Přece i kdyby za monitorem počítače seděla jedna a ta samá osoba, nepůsobí profesionálně, když tentýž profil někomu nejprve tyká a komentuje fotografie na Facebooku, a následně člověk s tím samým jménem pošle pracovní e-mail s návrhem obchodní spolupráce.

Daný facebookový profil je navíc na první pohled falešný. Na profilové fotce je místo člověka zvíře, profil má 8 přátel a je minimálně aktivní.

A Monika si také prvotních zpráv nemusela všimnout. Pokud totiž na Facebooku kontaktujete přes zprávy osobu, kterou nemáte v přátelích, spadne jí tato zpráva do složky “žádosti o zprávy”. O zprávách v této složce ale Facebook neposílá upozornění, musíte do této složky sami aktivně chodit. Což znamená, že Monika si těchto zpráv vůbec nemusela všimnout, a proto na ně nezareagovala. To by profesionální agentura měla vědět. A někdo nepročítá ani komentáře u fotografií, případně na ně nereaguje, pokud jsou od cizích lidí.

Dlužno dodat, že řada lidí nejenže složku “žádosti o zprávy” nekontroluje, ale ani na zprávy v této složce nereaguje. Posuďte sami, pokud vám jako ženě na Facebooku napíše zcela cizí muž, že vypadáte pěkně a líbíte se mu, zareagujete?

Hodnocení koordinátora, že aktér ženu nezaujal, když jde o zjevně falešný profil bez jediné fotografie daného muže, je rovněž úsměvné.

Monika si ale ničeho podezřelého nevšimla a na zdánlivě pracovní schůzku kývla.

Na schůzku došlo

Na konci února proběhla první schůzka aktéra se slečnou Monikou. Tedy přesně dva měsíce poté, co byla služba poptávána. O den později došla slečně Adéle zpráva o tom, jak schůzka probíhala.



Autor: Veronika Doskočilová Report ze schůzky s Monikou.

Pak ale zasáhl koronavirus

Ze zpráv, kterou Adéla obdržela, vyplynulo, že aktér domlouvá se slečnou Monikou další schůzku a pravidelně s ní komunikuje. Pravděpodobně zatím na pracovní bázi s tím, že se snaží komunikaci převést do osobnější roviny.

Než ale ke druhé schůzce došlo, zasáhl koronavirus. Zavření restaurací a dalších služeb celou akci v podstatě zmrazilo. Peníze, které Adéla zaplatila, zůstaly v depozitu a k dalšímu vývoji došlo až v květnu.

Aktér začíná být podezřelý

V polovině května se ale k Adéle dostala informace o tom, že Monice začal být JUDr. Radek Zelenka podezřelý. Všimla si totiž zpětně oněch komentářů, které předtím aktér zanechal na jejím facebookovém profilu. Ovšem nikoli jako advokát kontaktující ji skrze práci, ale jako nadšený fanoušek jejích fotografií. A kde jí tykal. Začala tak přemýšlet, jestli na daném muži není něco podezřelého. Kromě toho se navíc vyjádřila, že ji vzhledově nezaujal, což je ale v tomto případě klíčové.

Slečna Adéla se tak rozhodla aktéra odvolat. A oprávněně žádala po koordinátorovi vysvětlení této školácké chyby. Nelíbilo se jí ani to, že nasazený aktér je o 7 let starší, což může hrát rovněž roli, ale nikdo to s Adélou nekonzultoval. V situaci, kdy jde i o fyzickou přitažlivost hraje i věk roli, někdo preferuje mladší muže, někdo výrazně starší.

Jak přešlap zamaskovat?

Koordinátor chybu uznal a souhlasil, že stažení aktéra je dobrá varianta. I to prý ale nemusí být snadné. Utnout kontakt po několikaměsíční komunikaci na pravidelné bázi může samo o sobě působit podezřele. Navíc v situaci, která už pro Moniku podezřelá je.

Koordinátor navrhl dvě varianty. Podle první z nich by se aktér vypařil. Tedy okamžitě by utnul veškerý kontakt. V případě druhé varianty by aktér Monice zavolal, pokusil se situaci nějak vysvětlit a následně kontakt postupně ukončil. Jakým způsobem by ale aktér situaci vysvětlil, se Adéla nedozvěděla. To prý záleží na něm.

Druhý pokus aneb opět na začátku

Koordinátor se Adéle omluvil za neprofesionalitu a poprosil ji, ať ještě vydrží. Do týdne prý sežene jiného aktéra, který by v akci mohl pokračovat.

Po 5 měsících tak byla situace znovu na úplném začátku. V inzerci přitom stojí, že akce v této variantě by měla trvat maximálně v řádu týdnů. S koronavirovou epidemií pochopitelně nikdo nepočítal, ale kontakt a vazba se dají budovat i během karantény, byť k osobnímu setkání nedojde.

Opět jsme zapomněli?

Adéla byla ochotná počkat a poslechnout si, s jakou nabídkou by koordinátor přišel, aby celá akce nabrala poněkud profesionálnější spád. Koordinátor Tony se ale Adéle do týdne neozval. Adéla nakonec počkala dva týdny, než Tonyho sama kontaktovala. Tentokrát už ale s žádostí o reklamaci a odstoupení od zakázky z důvodu nespokojenosti.

Tony zareagoval obratem, že požadavek předal vedení a to se Adéle následně ozve. Neozval se ale nikdo. Když Adéla sama kontaktovala hlavní koordinátorku Eriku, dozvěděla se jen, že reklamaci od Tonyho přijala a věc bude řešit.

Všechny akce musíte odsouhlasit?

Opět se ale několik dní nic nedělo. Po dalším týdnu, 4. června 2020 proto Adéla zkontaktovala Eriku znovu. K jejímu překvapení ji ale Erika poslala SMS zprávu, že akce běží a Erika ji nechce rušit. Adéla ale žádnou další akci neodsouhlasila a dle informací, které měla, byl původní aktér stažen. Neměla tedy žádné informace o tom, že by aktér v akci pokračoval, nebo že by byl nasazen nový aktér.

V informacích o službě přitom jasně stojí, že společnost nepodnikne žádné kroky, které byste předem neodsouhlasili. Adéla se hlavní koordinátorce pokoušela dovolat a situaci si vysvětlit, bohužel bezvýsledně. Telefon nikdo nezvedal.

Za 35 000 Kč provedeme 4 akce

Když se po několika dalších pokusech podařilo paní Adéle s koordinátorkou Erikou spojit, vyšlo najevo, že její zakázka skutečně neběží. Koordinátorka Erika si jednoduše popletla dvě zakázky dohromady, když slečně Adéle odpovídala na její dotazy.

Tady ale slečně Adéle došla trpělivost. Celá akce se táhla téměr půl roku a bez výsledku. O případnou pomstu ztratila Adéla dávno zájem. Časový odstup a postupný vývoj událostí přispěl k tomu, že nyní by se na celou akci nejraději vykašlala a požádala o vrácení peněz. To ale dle slov koordinátorky Eriky není možné. Peníze se zkrátka nevrací, ať zakázka dopadne jakkoli.

Slečna Adéla tedy koordinátorku konfrontovala s tím, že dle jejího pocitu za zaplacené peníze nedostala téměř žádnou službu, a tu kterou agentura poskytla, navíc neposkytla profesionálně. Po krátké debatě se pak dozvěděla, jak má vlastně agentura nastavené parametry.

Za zmíněných 35 000 Kč provede agentura 3–4 akce. Akcí se v tomto případě myslí buď osobní schůzka, případně delší horizont komunikace přes sociální sítě. Podle koordinátorky by pak v ideálním případě měla zakázka probíhat tak, že se dotyčný objekt zájmu “chytí na udičku”, následně proběhne komunikace přes sociální sítě a pak osobní schůzka. Po osobní schůzce si aktér začne s danou osobou posílat zprávy intimního charakteru, proběhne například nějaká výměna fotografií a následně celá aférka “praskne”, což má za následek ukončení vztahu.

Posuďte sami, zda by vám krátká konverzace přes sociální sítě a jedna schůzka z mužem/ženou stačila k tomu, abyste přešli od potenciálně pracovního vztahu do erotické roviny.

Můžete si doplatit další akce

Slečna Adéla se tedy dozvěděla, že zatím vyčerpala asi polovinu svého budgetu, což znamená, že ať by následně postupovala jakkoli, musela by si dříve či později doplatit další akce, jelikož aktér by z dosud zaplacených peněz provedl maximálně 2 akce.

Adéla zkusila zavolat a napsat e-mail i panu Macháčkovi, který je na webu rovněž uveden jako jeden z kontaktu. Telefon ale nikdo nezvedl a na e-mail nikdo nereagoval, a tak s ním situaci řešit nemohla.

Nakonec to paní Adéla vzdala a danou zkušenost se rozhodla přijmout jako životní lekci, která se prodražila.

Za chyby se platí. I za ty cizí

“Co k sobě nepatří, to neudržíš. Co k sobě patří, to nerozpojíš,” říká se. Slečna Adéla zaplatila za životní lekci 35 000 Kč, a navrch málem došlo k jejímu prozrazení, když aktér omylem zaměnil obory, ve kterých obě slečny pracují. Ke ztrátě peněz se tak mohla přidat i pořádná ostuda v okolí.

Vztahy jsou komplikovaná oblast a nejeden zhrzený milenec či milenka zatoužili po pomstě za to, že uvěřili planým příslibům, které se nikdy nesplnily. Někteří chtějí v návalu smutku a bezmoci jen kopat kolem sebe, jiní si své chování obhajují tím, že přece není fér, aby takovým lidem podobné věci procházely. A že jim někdo musí udělit lekci. To je asi pravda, ale my těžko posoudíme, kdo a jakou lekci si zaslouží. Tu udělí až sám život.