Občanský průkaz (OP), který slouží k identifikaci obyvatelstva, v České republice patří mezi nejdůležitější doklady. Povinně ho tak musí mít každý český občan starší než 15 let, jehož trvalý pobyt je hlášený na území našeho státu. V současné době se již standardně vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním čipem označované také jako eObčanka.

Jak zabránit zneužití občanského průkazu?

Všichni to jistě znáte – stačí chvilka nepozornosti a neštěstí je na světě. A vůbec pak nezáleží na tom, zda vám doklad v obchodě nedopatřením vypadl z peněženky, někde jste ho zašantročili a nemůžete ho najít, nebo vám ho někdo ukradl. V každém případě je totiž nutné tuto skutečnost neprodleně ohlásit na příslušných místech, abyste včas zamezili zneužití občanského průkazu jinou osobou.

Komu ztrátu nebo odcizení OP hlásit?

kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,

kterémukoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22,

kterémukoliv matričnímu úřadu,

v případě podezření z krádeže také Policii České republiky.

Jakmile událost ohlásíte, výše zmíněné úřady zavedou údaje o ztrátě či odcizení občanského průkazu do informačního systému evidence občanských průkazů. Tím platnost starého dokladu končí a nikdo ho tak již nebude moci zneužít. Při ohlášení ztráty či odcizení zároveň obdržíte Potvrzení o občanském průkazu.

Že je průkaz opravdu neplatný, si můžete sami zkontrolovat. Jeho číslo totiž musí být zveřejněno na webových stránkách Ministerstva vnitra v databázi neplatných dokladů. Aby se pak zabránilo jeho zneužití v zahraničí, údaj o neplatném dokladu se vkládá také do Schengenského informačního systému a do databáze Interpolu.

Ministerstvu vnitra se ztráta občanského průkazu nehlásí, jelikož tato instituce není k zavádění údajů do informačního systému příslušná. Pouze zveřejňuje informace o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu v databázi neplatných dokladů na svých internetových stránkách. Jedinou výjimkou je situace, kdy žádáte u Ministerstva vnitra o vydání nového dokladu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin.

Poškozený občanský průkaz

Ať už jste svou občanku poškodili, nebo se vám doklad podařilo zničit úplně, a teď vlastníte pouze zlomený občanský průkaz, je nutné začít věc neprodleně řešit. Stejně jako v případě ztráty dokladu musíte vyrazit na obecní úřad obce s rozšířenou působností či na matriční úřad, kde událost nahlásíte.

Kdy ztrátu občanky nahlásit?

S ohlášením chybějícího osobního dokladu rozhodně neváhejte, občanský průkaz je totiž velice snadné zneužít. Člověk, který ho našel, nebo vám ho odcizil, si díky němu může na vaše jméno vzít půjčku, objednat zboží na splátky nebo třeba využít vaše rodné číslo, které je na dokladu uvedené. Následky vás navíc mohou dostihnout klidně až po letech, kdy na vaše dveře z ničeho nic zazvoní exekutor.

Co dělat, když průkaz nakonec najdete?

Pokud se náhodou stane, že občanský průkaz po nahlášení ztráty a vyřízení nového dokladu přeci jen někde doma objevíte, občanku už rozhodně nepoužívejte. Dopustili byste se tak přestupku, za který vám hrozí až desetitisícikorunová pokuta. Místo toho neplatný doklad odneste na nejbližší úřad obce s rozšířenou působností, nebo ho znehodnoťte a zlikvidujte.

Kde žádat o nový občanský průkaz?

Jakmile zabráníte zneužití starého dokladu, je načase podat žádost o nový občanský průkaz. Potvrzení, které jste obdrželi při ohlášení jeho ztráty, totiž v žádném případě neslouží jako náhradní doklad, kterým byste se mohli v případě potřeby prokázat.

O novou občanku je nutné zažádat do 15 pracovních dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení původního dokladu, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud se tedy zrovna nacházíte jinde, nemusíte spěchat na úřad v místě trvalého bydliště.

Pro vyřízení nového OP budete potřebovat:

Potvrzení o občanském průkazu, které vám vydají při nahlášení ztráty či krádeže OP,

doklad totožnosti – řidičský průkaz, rodný list či cestovní pas,

poplatek za občanský průkaz – 100 Kč.

Jestliže v úřední databázi nemáte aktuální fotku, která nesmí být více než 1 rok stará, budete se pro vyřízení občanského průkazu muset na místě také vyfotit. Nový doklad se strojově čitelnými údaji a kontaktním čipem byste pak měli obdržet do 30 dnů, často však bývá hotový již v polovině této lhůty.

Co dělat, pokud občanku v mezičase nutně potřebujete?

Jestliže v momentě, kdy řešíte ztrátu nebo odcizení průkazu, svůj doklad naléhavě potřebujete, máte hned několik způsobů, jak takovou situaci řešit. Chcete-li se zúčastnit voleb, je možné při podání žádosti o novou občanku zažádat také o dočasný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, jehož platnost je omezená na dobu jednoho měsíce.

Kromě toho dnes existuje možnost požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě. Za příplatek si tak můžete nechat vyhotovit nový doklad do 5 pracovních dnů (za 500 Kč) nebo do 24 hodin (za 1000 Kč). Zatímco v prvním případě je pak možné podání i převzetí uskutečnit u Ministerstva vnitra, ale také u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, průkaz vystavený během 24 hodin je možné převzít jedině v Praze na Ministerstvu vnitra.

Opakovaná ztráta občanského průkazu

Ačkoliv se lidé obvykle snaží dávat na své věci dobrý pozor, někteří zkrátka ztrácejí věci v jednom kuse a jejich doklady v takovém případě samozřejmě nejsou výjimkou. Pokud se mezi ně řadíte i vy, měli byste vědět, že českým občanům hrozí při opakované ztrátě občanského průkazu pokuta, jejíž výše se může vyšplhat až na deset tisíc korun. Povinností každého držitele občanského průkazu je totiž svůj doklad chránit před jakýmkoliv poškozením, ztrátou či zneužitím, a jestliže ji neplníte, dopouštíte se přestupku.

Jak postupovat, když najdete cizí občanku?

Dostali jste se do opačné situace a objevili jste cizí doklad, který někdo ztratil či ve spěchu zapomněl? Nález občanského průkazu je nutné neprodleně řešit, jelikož máte ze zákona povinnost odevzdat průkaz kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo Policii České republiky (případně do jejich schránek důvěry).