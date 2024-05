10 pojišťoven akceptuje „právo na zapomnění“ pro vyléčené onkologické pacienty. Které to jsou?

Pojišťovna Zhoubný nádor kolorekta

(diagnóza C18–C20)

Stadium T1, T2, T3 Zhoubný nádor hrtanu

(diagnóza C32)

Stadium T1, T2, T3 Sarkom

(C40, C41, C47–C49)

Stadium T1, T2, T3 Zhoubný melanom kůže

(C43)

Stadium T1, T2, T3 Zhoubný nádor prsu

(C50)

Stadium T1, T2, T3

Zhoubný nádor děložního hrdla

(C53)

Stadium T1, T2, T3

Allianz pojišťovna T1: 5 let (C18), 9 let (C19, C20)

T2: 9 let

T3: 9 let (C18), 10 let (C19, C20) T1: 7 let

T2: 9 let

T3: 10 let

T1: 6–10 let dle typu

T2: 7–10 let dle typu

T3: 10 let T1: 5 let

T2: 9 let

T3: 10 let T1: 5 let

T2: 7 let

T3: 10 let T1: 6 let

T2: 7 let

T3: 10 let

BNP Paribas Cardif Pojišťovna T1: 7 let

T2: 7 let

T3: 7 let T1: 7 let

T2: 7 let

T3: 7 let T1: 7 let

T2: 7 let

T3: 7 let T1: 7 let

T2: 7 let

T3: 7 let T1: 7 let

T2: 7 let

T3: 7 let T1: 7 let

T2: 7 let

T3: 7 let

Česká podnikatelská pojišťovna T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 7 let

T2: 7 let

T3: 7 let

ČSOB Pojišťovna T1: 9 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 9 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 7 let

T1: 8 let

T1: 9 let

Generali Česká pojišťovna T1: 9 let

T2: 9 let

T3: 9 let T1: 9 let

T2: 9 let

T3: 9 let T1: 8 let

T2: 8 let

T3: 8 let T1: 5 let

T2: 8 let

T3: 9 let T1: 8 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 7 let

T2: 9 let

T3: 10 let

Kooperativa pojišťovna T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 7 let

T2: 7 let

T3: 7 let T1: 7 let

T2: 7 let

T3: 7 let T1: 7 let

T2: 7 let

T3: 7 let

Komerční pojišťovna Lhůty v nejbližších dnech zveřejní - - - - -

MAXIMA pojišťovna T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let

NN Životní pojišťovna T1: 8 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 9 let

T2: 9 let

T3: 9 let T1: 10 let

T2: 10 let

T3: 10 let T1: 5 let

T2: 7 let

T3: 9 let T1: 8 let

T2: 9 let

T3: 10 let T1: 3 let

T2: 7 let

T3: 9 let