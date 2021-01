Za používání stravenek Up slevy na Plné peněžence. A nově 10% sleva v Lidlu a Kauflandu

Společnost Up Česká republika od ledna 2021 spustila pro své zákazníky službu Cashback Up Plná Peněženka. Nová služba vznikla ve spolupráci s cashbackovým portálem PlnáPeněženka.cz. Příjemcům stravenek a volnočasových benefitních poukázek umožní zpět část peněz z nákupu u vybraných partnerů. Up zárověň spustila speciální akci na nákupy potravin v řetězcích Lidl a Kaufland. Podmínkou je registrace na Můj Up na internetu.

Novinka v podobě cashbacku umožní lidem se stravenkami a vouchera dostat další peníze zpět. Uživatelé platformy Můj Up mohou od 8. ledna 2021 využívat atraktivní cashbackové slevy u vybraných partnerů, říká marketingový ředitel PlnáPeněženka.cz Josef Drobílek.

Technicky to funguje takto. Musíte být registrovaní v platformě Můj Up. Nakoupíte ve vybraných eshopech přes (affiliate odkaz) Můj Up. Zaplatíte jakoukoli metodou (třeba i převodem na účet). Po nějaké době dostanete zpět určité procento z částky nákupu zpět na váš cashbackový účet v Můj Up. Nasbírané odměny si pak můžete převést na svůj bankovní účet.

Služba Cashback Up PlnáPeněženka je zpřístupněna nejen uživatelům karet eStravenka a eBenefity, ale také skupině zaměstnanců firem, kteří využívají papírové stravenky, volnočasové poukázky Unišek+ a další papírové poukázky od společnosti Up ČR.

Slevy v Lidlu a Kauflandu

Pokud používáte eStravenku nebo papírovou stravenku Chèque Déjeuner a jste členy věrnostního programu Up Club, můžete využít i speciální nabídku v prodejnách Lidl a Kaufland. V případě akce Lidl je nutné získání odměny aktivovat v Můj Up.

Poté při platbě eStravenkou dostanete 10 % z hodnoty nákupu potravinářského zboží zpět až do 28. 2. 2021. S papírovými stravenkami Chèque Déjeuner záskáte po předložení slevového kuponu platného do 31. 3. 2021 odměnu v podobě 10 % z hodnoty nákupu v Lidlu a dárkovou poukázku 50 Kč za každých utracených 500 Kč v Kauflandu.