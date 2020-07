Za platbu kartou peníze zpět. Česká spořitelna spuští další slevový program, loni přitom dva zařízla

Česká spořitelna spustila nový slevový program s názvem Moneyback. Za platby kartou v obchodě a na internetu získáte slevu či peníze zpět na účet. Nový slevový program je potřeba aktivovat přímo v mobilním bankovnictví George, bez něj nefunguje. Stačí si v mobilní aplikaci George aktivovat slevový program Moneyback a zaškrtnout jednotlivé zvýhodněné nabídky. Pokud k účtu ale nemáte platební kartu, nebo je teprve na cestě, nabídka se vám nezobrazí.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Věrnostní program Moneyback pro držizele karet České spořitelny. (14. 7. 2020)

Za každou transakci, kterou provedete debetní kartou Mastercard nebo Visa získáte slevu v podobě vratky na účet. Pro využití slevy v aplikaci George zvolíte aktuální nabídku, u které se zobrazuje výše slevy. Jakmile dojde k platbě kartou u obchodníka, je sleva je vám připsána v následujícím měsíci.

Jedním z cílu banky je takto ještě více motivovat klienty k používání platební katzy. Jestliže dnes už více než 46 % plateb v obchodech probíhá bezhotovostně, věříme, že na konci roku překročíme 50 %, věří Jan Hailich, šéf platebních karet České spořitelny. V průběhu pandemie jsme zaznamenali nejen skokový nárůst klientů, kteří preferují bezhotovostní platby ze 1,6 milionu klientů na 1,7 milionu klientů, přičemž celá třetina z tohoto nárůstu byla starší 60 let, ale také jsme identifikovali rychlejší růst mobilních plateb, jejichž počet v průběhu pandemie stoupl o čtvrtinu, komentuje Jan Hailich.

Karty mohou vyhrávat, maximum je 100 tisíc

Kromě slevových akcí v aplikaci George Česká spořitelna má i soutěž s názvem Výherní platební karta, která trvá rok od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.

Za každou platbu ve výši min. 400 Kč získáváte „žeton“, maximálně jich můžete nasbírat 20 měsíčně. Jejich počet vidíte ve slevovém programu Moneyback v Georgi. Banka každý měsíc provede slosování a jeden držitel karty vyhraje 100 000 Kč.

Do soutěže však banka zapojí i ty, kdo na pobočce České spořitelny provedou za pomoci osobního bankéře transakci kartou ve výši 1 Kč. Soutěž platí jen pro soukromé platební účty a k nim vydané debetní karty. (Podrobné podmínky akce).

Česká spořitelna už slevové programy měla

Banka není ve slevových programech nováčkem, 7. října 2013 se připojila do slevového programu iBod, který byl její dceřinou společností a byli do něj zapojeni další patneři. Přijímání nových členů do Bodu ale bylo ukončeno k 28. únoru 2019. Ti, co registraci měli, mohli sbírat body u partnerů do 31. května 2019. Ke 31. srpnu 2018 pak program zanikl úplně a po 1. září 2019 veškeré body bez náhrady propadly. Současně s iBODem skončil věrnostní program Erste Premier Benefit Club, který byl určen pro klienty služby Erste Premier. Tento program banka ukončila rychleji, a to k 30. 4. 2019.

Svůj první věrnostní program a v podstatě i první bankovní věrnostní program s názvem Bonus program Česká spořitelna spustila 2. června 2003. Do programu byl každý držitel platební karty zařazen automaticky. Bonus program skončil 31. března 2014 a byl nahrazen právě iBodem.