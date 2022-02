VZP za přeplatky léků z roku 2021 vrátí průměrně 1122 korun na osobu

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vrátí svým klientům téměř 600 milionů Kč, které uhradili v doplatcích za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Vyplacení přeplatků se týká 534 tisíc klientů VZP.

Průměrná výše přeplatku v roce 2021 činila 1122 Kč. Zdravotní pojišťovna sleduje celkovou výši započitatelných doplatků a vrací je klientům automaticky.

Nejpočetnější skupinou, které se přeplatky týkají, jsou senioři nad 70 let (téměř 458 tisíc klientů) a vráceno jim bude 81 % z celkové částky, téměř 488 milionů. V meziročním srovnání VZP vyplatí svým klientům za rok 2021 téměř o 48 milionů korun více než v roce 2020.

Do ochranného limitu se započítávají pouze částky doplatků za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. To znamená, že do limitu nejsou zahrnovány všechny doplatky, VZP například neuznává částky za zdravotnické prostředky. Vše, co pojištěnci zaplatí za doplatky na léky navíc, jim VZP vrací.

Roční limity na započitatelné doplatky (stanoví je zákon zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč,

pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč,

u poživatelů invalidního důchodu, kterým byla uznána invalidita ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, byl limit snížen na 500 Kč,

u ostatních pojištěnců je 5 000 Kč.

Jak probíhá vracení přeplatků?

VZP přeplatky sama sleduje, tzn. klienti si o vrácení peněz žádat nemusí. Částka překračující ochranný limit je vyplácena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl ochranný limit překročen.

Přeplatky se vracejí poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře VZP. Aktuálně VZP vyplácí přeplatky za 4. kvartál roku 2021. Pojišťovna vrátí pojištěnci přeplatky (i ty nepřesahující 50 Kč) do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.