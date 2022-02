Stát chce půjčit podnikatelům miliardu na zaplacení energií, ti však nabídku zřejmě nevyužijí

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 17. února 2022 oznámilo, že rozšíří dotační program Záruka, který pomáhá malým a středním firmám poznamenaným rostoucími cenami energií.

Program záruka bude určen pro všechny firmy, u kterých náklady na energie představují 10 a více procent z celkových nákladů. Půjde o úvěry se státní zárukou ve výši jeden až deset milionu korun. Stát se za ně zaručí až do 80 procent jistiny , uvedl uvedl ministr Jozef Sikela (STAN)

Pro tento program ministerstvo vyčlenilo 1 miliardu korun, která by měla uspokojit přibližně 1800 žadatelů. Stát se chce obrátit na Českou bankovní asociaci, aby komerční banky tento záměr podpořily. Pokud půjčku poskytnou, bude na ni vystavena státní záruka, takže banky by při posuzování žádosti pohlížely na firmy jako na státní podnik, ne jako na komerční subjekt.

Tento záměr se však nelíbí Asociaci malých a středních podnikatelů, pro které je nabídka MPO zklamáním. Záruky Národní rozvojové banky nic neřeší, půjčovat si na drahý provoz je sebevražedná mise, uvedl Josef Jaroš, předseda představenstva asociace. Ve hře by měla být především podpora z financí za emisní povolenky, to je cesta, s kterou již loni na podzim vyjádřila souhlas Evropská komise. Tuzemské malé a střední podniky a živnostníci už tak čelí dramatickému nárůstu inflace, která je nevyšší za posledních dvacet let, a vzhledem ke zvyšování sazeb Českou národní bankou (ČNB) také drastickému růstu ceny financování, dodal Josef Jaroš.

Podle názoru Asociace podnikatelé využijí nabídku státu jen minimálně.