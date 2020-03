 »   »  Většina spojů Leo Express se kvůli dopadům koronaviru do 23. března ruší

Veronika Němcová

Omezení vnitostátních komerčních spojů Leo Express bude kvůli koronaviru prodlouženo až do pondělí 23. března. To znamená zrušení 75 % všech vnitrostátních komerčních spojů. Minulý týden už byly zrušeny mezinárodní spoje do Polska a na Slovensko.

Celkem tak Leo Express musel snížit počet všech ujetých kilometrů o 81,3 %. Pro období od 24. března budou opatření přijímána operativně. Provizorní provoz se dá stejně jako u jiných českých firem podnikajících v dopravě jako jsou ČSA a Smartwings očekávat do 7. dubna, uvedla firma.

Dopravce bude ve středu jednat online s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem o podmínkách cílené podpory a kompenzací pro všechny dopravce. Aktuální dopady na dopravce jsou podle firmy v řádech stovek milionů korun.

Provozní opatření platná do 23. března 2020

Komerční vlakové spoje jsou omezeny na trasách:

1232 Staré Město u Uherského Hradiště – Praha,

1255 Praha – Bohumín,

1256 Bohumín – Praha a 1241 Praha – Staré Město u Uherského Hradiště ve všední dny.

Omezení o víkendu

1232 Staré Město u Uherského Hradiště – Praha,

1255 Praha – Bohumín,

1228 Bohumín – Praha a 1243 Praha – Staré Město u Uherského Hradiště