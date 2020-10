Vánoční nákupy se kvůli koronaviru přesunou z kamenných obchodů do e-shopů

Letošním vánoční nákupy budou probíhat především online. Dárky přes e-shopy se chystá pořizovat zhruba 60 % Čechů (loni to bylo 50 %). Většina své výdaje tento rok omezí. Až 60 % nehodlá utratit více než 5 tisíc a částku od 5 tisíc do 10 tisíc korun pak utratí 30 % lidí. Polovina z nás dá za vánoční dárky maximálně tolik, co loni. A jen 7 % Čechů počítá s tím, že do dárků investují více než loni. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Equa bank.



Autor: Equa bank Většina Čechů chce letos vánoční dárky pořizovat online.

Polovina Čechů si zatím ale nepřipouští, že koronavirus ovlivní jejich Vánoce. Čtvrtina zatím nedokáže říct, jestli současná pandemie Vánoce poznamená a pětina se domnívá, že je určitě změní. V souvislostí s pandemií klesá obliba velkých nákupních center, kde letos hodlá nakupovat 21 % Čechů, přičemž loni to bylo 30 %. Menším kamenným obchodům dává přednost 17 % respondentů.

Trend přesunu nákupů na e-shopy je dlouhodobý a protiepidemická opatření ještě více urychlila. Equa bank s růstem síly e-shopů na českém maloobchodním trhu počítala, a proto jsme na jaře letošního roku jako první česká banka začali poskytovat platební metodu pro nákupy v e-shopech – odloženou platbu PlatímPak, říká Kateřina Petko, ředitelka PR a interní komunikace Equa bank.



Autor: Equa bank Za dárky letos raději ušetříme.

Většina Čechů chce za dárky utrácet zodpovědně. Z běžné výplaty, aniž by museli sáhnout do úspor či si půjčit, je hodlá financovat 60 % Čechů. Z úspor, které na ně má, pak 37 % a půjčovat si na ně plánuje jen 1,4 % respondentů.