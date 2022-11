Válka, drahota a krize? Vánoce se šidit nesmí, Češi se chystají utratit více, než vloni

Autor: profit

Češi ani v letošním roce neplánují šetřit na Vánocích. Chystají se v průměru utratit přes 13 653 Kč za dárky, jídlo a ozdoby, což je cca o 1000 Kč více, než v roce 2021. Dobrou zprávou je, že si kvůli štědrým svátkům neplánují brát půjčky. Ukazuje to průzkum agentury IPSOS, který si nechala zpracovat Česká bankovní asociace.





Zatímco v předchozím roce si bral půjčku na nákup vánočních dárků každý 10. Čech, letos si chce půjčit na Vánoce jen 3 % dotázaných.





Lidé letos plánují utratit za dárky přes 7500 Kč, dalších cca 3500 Kč za jídlo a pití a přes 2700 Kč za vánoční výzdobu.

Většina oslovených respondentů nepovažuje za bezpečné, aby si brali kvůli Vánocům půjčky. Mladí lidé ve věku 18 do 34 let se bojí méně, půjčku by si vzalo 6 % z nich. Vysokoškoláci nejsou takovým půjčkám nakloněni z 98 %. Lidé se základním vzděláním by se půjček báli méně, ale i v této skupině by si ji bylo ochotno vzít 11 % z nich. Pokud už by k takovému kroku sáhli, výše půjčky by byla do 10 000 Kč.

Je dobře, že lidé jsou při plánování vánočních výdajů obezřetní a drtivá většina z nich by se kvůli dárkům nezadlužila. I tak ale doporučujeme opatrnost. Je dobré vždy zvážit, jestli na splácení takového závazku mám prostředky, popřípadě si velmi dobře vybrat poskytovatele takové půjčky. Dobré je vždy přesně zjistit kolik za svou půjčku zaplatím, říká Filip Hanzlík, hlavní právník a gestor pro spotřebitelské otázky České bankovní asociace.

Kam by se zájemci o půjčku nejčastěji obrátili?

Nadpoloviční většina, 58 % dotázaných, by si peníze půjčili od banky. Dalších 27 % osob by šlo do nebankovní instituce a čtvrtina lidí (23 %) by oslovila příbuzné.

Kam by se lidé obrátili pro vánoční půjčku? Průzkum 11/2022 Autor: Česká bankovní asociace

Nejčastějším důvodem pro půjčku je nedostatek úspor (42 % případů). Čtvrtina lidí (23 %) nechce čekat na své zboží a šetřit, 19 % lidí naláká zboží ve slevě a stejné procento dlužníků chce udělat dětem a rodině pěkné Vánoce.

Poměrně vysoký počet lidí, celých 20 %, kteří si v minulosti půjčili na vánoční dárky, uvedlo, že měli problém se splácením a museli žádat o odklad splátek. 14 % respondentů sdělilo, že při problémech se splácením pomohla rodina.

Za půjčené peníze by lidé nejčastěji nakoupili hračky pro děti (42 %), bílou elektroniku (38 %), vybavení do bytu (27 %) a spotřební elektroniku (23 %).