V sobotu 24. dubna proběhne potravinová sbírka pro potřebné. Přispět může každý

Kvůli přes rok trvající koronavirové krizi výrazně narostl počet lidí v tíživé životní situaci. Jednou z cest, jak lidem v nouzi pomoci, je Sbírka potravin, která proběhne v sobotu 24. dubna.

V tento den od 8 do 18 hodin můžete darovat trvanlivé potraviny nebo drogerii ve více než 800 obchodech, které jsou do sbírky zapojeny. Funguje to tak, že zboží, které chcete darovat, nakoupíte přímo v obchodě (přidáte ke svému nákupu na doma) a za pokladnami jej věnujete dobrovolníkům v zelených zástěrách nebo do sběrných boxů. Potraviny poté zamíří do regionálních potravinových bank a z nich do charitativních organizací.

Do Sbírky potravin jsou zapojeny tyto řetězce:

Albert,

Billa,

Globus,

Kaufland,

Lidl,

MAKRO Cash & Carry,

Penny Market,

Tesco,

dm drogerie markt a

ROSSMANN

Do sbírky se zapojily také on-line obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco, kde už můžete potraviny určené k darování nakupovat od 19. dubna do 2. května.

Také ty pak poputují do regionálních potravinových bank. Jedná se především o konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýži a luštěniny, těstoviny a základní i dětskou drogerii.

Počet lidí v nouzi, kteří jsou závislí na pomoci potravinových bank, narůstá. Během loňského roku jsme registrovali meziroční vzestup v řádech desítek procent. Koronavirová pandemie připravila mnoho Čechů o zaměstnání. S tím pochopitelně souvisí i propad finančních prostředků, kterých se mnohým nedostává ani na zajištění nejnutnějších životních potřeb. Prosíme proto, aby se lidé do letošní jarní Sbírky potravin opět zapojili a pomohli, uvedla Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná dvakrát ročně, loni bylo jarní kolo kvůli koronavirové epidemii zrušeno. To podzimní se stalo rekordním, kdy se sklady potravinových bank zaplnily celkem 713 tunami zboží.