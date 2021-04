Izolačka poběží do konce června, schválili její prodloužení poslanci

Sněmovna schválila ve stavu legislativní nouze prodloužení takzvané Izolačky až do poloviny letošního roku.

Izolačka je mimořádný finanční bonus pro lidi v nařízené karanténě nebo izolaci, který má více vyrovnávat výpadek příjmů a tím motivovat k větší ochotě se testovat a k poctivějšímu nahlašování potenciálně rizikových kontaktů v rámci trasování. Příspěvek činí nejvýše 370 Kč a vyplácí jej zaměstnavatelé k náhradě mzdy.

Podle ministerstva práce březnové statistiky nařízených karantén a izolací ukazují na to, že příspěvek plní zamýšlený účel. Do března počet karantén a izolací v poměru k počtu potvrzených případů onemocnění postupně klesal, v posledních týdnech se podařilo tento trend zastavit a zvýšit tento poměr přibližně o 9,5 % oproti situaci, která by pravděpodobně nastala, pokud by tento zákon nebyl přijat, uvedl resort.