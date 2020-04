 »   »  V rámci kurzarbaitu už byla vyplacená téměř miliarda korun

Firmy do programu Antivirus, který slouží na kompenzaci mezd, do 28. dubna podaly celkem 41 081 žádostí. Na finanční náhrady mezd bylo zatím vyplaceno 995 989 143 korun. Vyplývá to ze statistiky zveřejněné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Výše náhrad zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč až 0 Kč). Výše kompenzace je závislá na důvodech, kvůli kterým zaměstnanec nemůže vykonávat práci.

Vyřízení žádosti trvá průměrně do 24 hodin. V případě chybějících údajů v žádosti to však může být až pět pracovních dnů. Chybovost žádostí se ale v posledních týdnech výrazně snížila. Zatímco ještě v druhém dubnovém týdnu (od 6. 4.) dosahovala až 80 %, v posledním týdnu (od 20. 4.) to bylo už jen 38 %. Celkový proces od přijetí žádosti až po vyplacení peněz zabere v případě, že je žádost vyplněná správně průměrně šest pracovních dní.

Nejčastějšími chybami bývají chybějící IČO, chybějící číslo účtu, chybějící plná moc, neúplné údaje v žádosti a neuvedení režimu A nebo B ve vyúčtování.