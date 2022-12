V oběhu kolují miliony neplatných bankovek. Poznáte je snadno

Autor: Jiří Veselý

Koncem června skončila platnost některých bankovek. Přesto ještě nyní podle České bankovní asociace (ČBA) stále v peněženkách kolují miliony těchto neplatných bankovek.





Nejvíc koluje neplatných stokorun, v oběhu jich je ještě 22 milionů. V oběhu je z celkového počtu stokorun stále více než jedna třetina neplatných. U dvoustovky je to víc než jedna pětina. Podle údajů z ČNB se celkově jedná o desítky milionů kusů neplatných bankovek, uvedl Tomáš Hládek, expert ČBA na platební styk a peněžní oběh.





Centrální banka rozhodla o stažení bankovek v hodnotě 100, 200, 500, 1000 a 2000 Kč, které mají úzký stříbrný proužek. Výjimka platí pouze pro bankovky v nominální hodnotě 5000 Kč, které jsou platné i s úzkým stříbrným proužkem.

Jde o ochranný prvek, který protíná bankovku odshora dolů a jeho barva se při naklopení bankovky nemění. Novější vzory bankovek mají tento proužek širší a jeho barva se mění z hnědo-fialové na zelenou.

Bankovky zmíněných nominálních hodnot s úzkým stříbrným proužkem jsou tedy neplatné a není možné s nimi uhradit nákup. Někteří obchodníci se však mohou rozhodnout, že je budou i nadále od zákazníků přebírat. Není to však jejich zákonná povinnost.

V případě, že by je nějaký obchodník ještě nyní přijímal, nesmí je ale vracet zpátky do oběhu. Pokud by vám tedy nyní chtěl někdo v krámě nebo např. ve směnárně vrátit nějakou z bankovek s úzkým stříbřitým proužkem (s výjimkou pětitisícovky), nemá právo to dělat.

Pokud takové bankovky máte, můžete je do 30. června 2024 bezplatně vyměnit na pokladnách bank i krajských pobočkách České národní banky (ČNB), které najdete v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Praze, Plzni a Ústí nad Labem.

Od 1. července 2024 už bude výměna možná jen na pokladnách ČNB. Tato možnost už ale nebude nijak časově omezená.

