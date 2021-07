Uživatelé Mall Pay získají do konce září 10% slevu na pohonné hmoty z jakékoli benzínky

Řidiči, kteří za pohonné hmoty na jakékoli čerpací stanici v ČR i ve světě zaplatí nově aktivovanou skipovací kartou Mall Pay, získají na pohonné hmoty 10% slevu.

Sleva se vztahuje na benzín, naftu, LPG, CNG i elektřinu a platí od července do konce září. Desetiprocentní slevu je možné čerpat od července do září a platí pro nákup pohonných hmot do celkové ceny 15 000 korun (konkrétně jde o tankování za 5000 korun každý měsíc). Desetinová výše slevy z hodnoty nákupu pohodnných hmot tedy může celkem dosáhnout 1500 Kč, za každý měsíc pětistovku.

Získáte ji automaticky na základě takzvaného MCC kódu platby, který identifikuje všechny platby realizované právě na čerpacích stanicích. Díky tomu se vztahuje na všechny druhy pohonných hmot, včetně prémiových paliv.

Mall Pay skipovací karta je tzv. chytrá karta s vlastností kreditky, která umožňuje konsolidovat všechny platby do 50 000 Kč do jedné a uhradit je až za několik týdnů. Platby se dají odložit maximálně o 50 dnů.

Skipovací kartu je možné vyřídit výhradně online. Fyzicky by měla dorazit do týdne, uživatel si mezitím může aktivovat její virtuální verzi, aby ji mohl použít hned.