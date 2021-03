Úřad práce spouští pilotní program nových online vzdělávacích kurzů

Úřad práce ČR rozjíždí za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí nový on-line poradenský program. Zatím funguje jen v pilotním režimu v Pardubickém kraji. Program je postavený na bezplatné vzdělávací platformě Open P-TECH. Služba uchazečům o zaměstnání nabízí e-learningový kurz doplněný konzultacemi s poradcem. Uchazeči se díky němu naučí, jak efektivněji hledat práci, vystupovat při přijímacích pohovorech, zacházet s osobními financemi nebo si rozšířit znalosti pracovního práva. Zkušební provoz na Pardubicku potrvá od konce března do 30. června 2021, poté bude vyhodnocen a případně se rozšíří do celé republiky.

Omezení, která přináší současná epidemie, jen urychlila to, co by stejně muselo přijít. Digitalizace služeb Úřadu práce ČR je nezbytná, abychom mohli efektivně čelit výzvám na trhu práce, které v 21. století neodvratně přijdou. Zkušenosti z předchozích měsíců teď úřad promítne i do oblasti on-line poradenství, říká Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.