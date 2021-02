Ubývá vykradených chat, hodnota krádeží však roste

V minulém roce řešili policisté 1452 případů vykradených chat či chalup, což je v porovnání s rokem 2019 téměř o 200 případů méně. Rostou ale jak pořizovací ceny rekreačních objektů, tak hodnota vybavení jejich interiérů. Meziroční prodeje rekreačních nemovitostí narostly o 12,6 % a jejich průměrná kupní cena o více než čtvrtinu. Zvyšuje se tedy rozsah škod, které zloději majitelům způsobí. Častěji také dochází k závažnějším trestným činům, než je pouhý vandalismus.

Je nutné si přitom uvědomit, že obýváme-li střídavě dvě nemovitosti, jedna z nich v drtivé většině případů zůstává prázdná a nehlídaná. Při porovnání s rodinnými domy ovšem rekreační objekty stále zaostávají v oblasti zabezpečení i pojištění, říká Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny.

Jen zhruba polovina rekreačních nemovitostí má bezpečnostní zámek, třetina okenice nebo mříže, pouhá osmina je vybavená bezpečnostními dveřmi a alarmem jen asi každý desátý. Významnou roli při vzniku škod u nemovitostí, které jsou delší dobu neobývané, hraje také špatně provedené zazimování a nedostatečná kontrola obydlí. Pozor si dávejte především na zamrzlou vodu a elektrické spotřebiče.