Během koronakrize telefonní bankovnictví Komerční banky, pod názvem Expresní linka, funguje jen od 6 do 22 hodin denně. Před ní byla přitom linka nepřetržitá.

A to se už nezmění. Vyplývá to z návrhu nových obchodních podmínek banky, které budou platit od 30. března 2021. Služba zůstane k dispozici denně od 6 do 22 hodin „z důvodu nižší vytíženosti služby v nočních hodinách“, uvádějí nové podmínky.