Air Bank od 1. dubna 2021 sníží úrokové sazby u spořících účtů

Air Bank sníží od 1. dubna 2021 úrokovou sazbu na svých spořicích účtech vedených v českých korunách. U vkladů do 250 tisíc korun půjde o snížení o 0,2 %. Místo zhodnocení úspor ve výši 0,60 tak bude banka od 1. dubna 2021 nabízet úrok 0,40 %.

Pro vyšší vklady od 250 tisíc do 1 milionu korun zůstává bonusová sazba 0,1 % p. a. Získáte ji, když pětkrát za měsíc zaplatíte kartou (platební nálepkou nebo aplikací v mobilu) nákup v jakékoliv výši. Vklady nad 1 milion korun nebude banka od začátku dubna úročit vůbec.

Air Bank ale klientům nabízí také další možnosti zhodnocování jejich úspor. Už téměř rok mohou všichni, kterým je více než 18 let jednorázově investovat do osmi různých podílových fondů od společností Conseq a Generali Investments CEE, a to bez vstupních a výstupních poplatků. Investovat mohou prostřednictvím internetového bankovnictví už od částky sto korun, říká Jana Pokorná, tisková mluvčí Air Bank.

Banka nově plánuje rozšířit možnosti zhodnocování úspor také prostřednictvím služby Zonky Rentiér. Zonky jsou totiž stejně jako Air Bank součástí skupiny PPF.