Teď už to půjde. Air Bank přestala blokovat převody peněz na kryptoburzy

Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E

AirBank přestala po třech letech blokovat převody peněz na kryptoburzy. Změna souvisí s tím, že se bankovní dům patřící do skupiny PPF připojil ke kolektivnímu evropskému platebnímu řešení Target2, za nimž stojí centrální banky jednotlivých států eurozóny. Na změnu upozornil deník E15.





Systém Target2 umožňuje vypořádat eurové platby do zahraničí i bankám, kde se neplatí eurem. AirBank od roku 2021 využívala pro odbavení takových plateb do zahraničí „korespondenční“ banku, konkrétně se jednalo o rakouskou Raiffeisen Bank International. Jenže ta považuje kryptoměny za rizikové a platby začala blokovat. Přes AirBank tedy převody na kryptoburzy, na nichž se nakupují kryptoměny za eura, realizovat nešlo. To se se systémem Target2 mění.

„Připojení k Target2 nám nabízí vlastní rozhodování o transakcích na kryptoúčty,“ citoval deník E15 Karla Horáka, ředitele divize Péče o klienty Air Bank. Zároveň ale Horák zdůraznil, že ne každý převod peněz na kryptoměnové burzy musí projít. „Každou takovou transakci důsledně vyhodnocujeme podle pravidel proti praní špinavých peněz,“ upozornil Horák.

Systém Target2 v Česku k začátku roku 2023 používalo 10 bank, resp. záložen (novější data nejsou k dispozici), Air Bank jak mininimálně jedenáctá:

Air Bank Citfin, spořitelní družstvo Fio banka J & T BANKA Komerční banka Max banka MONETA Money Bank PPF banka Raiffeisenbank TRINITY BANK UniCredit Bank

