Fair Credit Czech už nesmí poskytovat úvěry. Centrální banka jí odebrala licenci

Česká národní banka (ČNB) odebrala oprávnění k činnosti nebankovnímu poskytovateli úvěrů Fair Credit Czech. Důvodem bylo opakované a závažné porušení povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru. Centrální banka kromě odejmutí licence této společnosti také uložila pokutu ve výši 1 000 000 Kč. Rozhodnutí o odnětí oprávnění nabylo právní moci 20. června 2024.





Důvodem k uložení dohledového opatření spočívajícího v odnětí oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů je skutečnost, že společnost Fair Credit Czech nevedla v účetním roce 2022 správné a úplné účetnictví a že řádně nevedla ani evidenci poskytnutých spotřebitelských úvěrů, přičemž šlo o opakované a závažné porušení povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru, upřesnil Jakub Holas, ředitel odboru komunikace ČNB a dodal, že společnosti Fair Credit Czech centrální banka uložila pokud ve výši tří milionů korun už v roce 2023, opět za závažné porušení zákona o spotřebitelském úvěru.

Ode dne 21. června 2024 tak společnost Fair Credit Czech nesmí poskytovat spotřebitelské úvěry ani vykonávat další související činnosti s výjimkou těch, které souvisí s vypořádáním jejích pohledávek a závazků. Podle zprávy ČNB ale může vymáhat pohledávky a provádět činnosti směřující k ukončení aktivit (ledaže by tomu bránily jiné právní skutečnosti – např. rozhodnutí soudu). Odejmutí licence také nijak neovlivňuje právo tohoto věřitele na splácení závazků nebo jeho povinnosti vůči spotřebitelům.

Pokud by se spotřebitelé po odnětí oprávnění k činnosti Fair Credit Czech cítili jednáním této společnosti poškozeni na svých právech vyplývajících z příslušné smlouvy o úvěru, mohou se dále obrátit na orgány příslušné k řešení soukromoprávních sporů (např. finanční arbitr, příslušný soud), uvedl ještě Holas s tím, že pokud by daná společnost ještě poskytovala nové spotřebitelské úvěry (včetně odložení splatnosti u těch stávajících), hrozí jí od centrální banky pokuta v rámci přestupkového řízení pokutu až do výše 20 000 000 Kč. Ve vztahu k nově poskytnutým úvěrům by se také bez dalšího uplatnila právní fikce, že tento úvěr není úročen a že se nepřihlíží ani k jiným souvisejícím ujednáním.

Ačkoli zákon o spotřebitelském úvěru činnost poskytovatelů spotřebitelských úvěrů koriguje, na trhu mezi nimi najdete velké rozdíly. Jsou tací, kteří poskytují úvěry levně a s transparentními podmínkami. Jsou ale tací, u kterých přeplatíte i u malého úvěru velké částky. Aktuálním srovnáním se zabýval Index odpovědného úvěrování, který podmínky poskytovatelů úvěrů porovnával.

I nadále je možné sjednat smlouvu s tak vysokým úrokem, který odporuje dobrým mravům a je tak napadnutelný například u finančního arbitra. Někteří poskytovatelů zase před sjednáním smlouvy dostatečně neposoudí, zda je klient schopen půjčku splácet. Při napadnutí těchto podmínek můžete pak docílit například toho, že nebudete muset splácet žádné úroky ani sankce, ale jen částku, kterou jste si půjčili.