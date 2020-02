 »   »  Skoro polovina mladých do 30 let má půjčku

Lenka Kašparová

Nějaký druh úvěru má v současnosti 51 % mladých lidí ve věku 18 až 30 let. O něco více se zadlužují muži (54 %) než ženy (51 %). Nejčastěji mají mladí Češi v úvěr ve věku 27 až 30 let (76 %) a podobně často si půjčují zaměstnanci, podnikatelé (OSVČ) i nezaměstnaní. Nadpoloviční většina (52 %) má pouze jeden úvěr. Mladí lidé si půjčují nejčastěji na bydlení nebo nové auto. Každý desátý mladý Čech ale půjčkou splácí jiný závazek. Vyplývá to z průzkumu, který pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), vypracovala agentura STEM/MARK.

Znepokojivé je zjištění, že kolem 11 % mladých lidí řeší úvěrem splácení jiných závazků, což je může rychle dostat do dluhové pasti. Alarmující je také celkový počet úvěrů významné části mladých lidí, říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Až 16 % nejmladších dlužníků (ve věku 18 až 22 let) má pět i více půjček. Vícenásobně se zadlužují zejména nezaměstnaní, lidé v domácnosti nebo rodiče na rodičovské dovolené. Dvě nebo tři půjčky má i 31 % studentů. Většina (81 %) ze zadlužených respondentů má půjčku u banky. Necelá pětina (18 %) mladých dlužníků si půjčila peníze od rodičů a 13 % dotázaných se obrátilo na poskytovatele spotřebitelských úvěrů.