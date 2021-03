Česká spořitelna investuje do elektronického podepisování, majetkově vstoupila do Signi

Český projekt Signi, který vznikl v roce 2019 ještě pod původním jménem iSmlouva za podpory brněnské investiční skupiny GFF s.r.o, získal nového investora. Majetkově do něj vstoupila Česká spořitelna prostřednictvím svého startupového vyhledávače Seed Starter České spořitelny. Ve firmě Digital factory s.r.o. (IČO 06988377), která Signi provozuje, tím získala minoritní podíl, firmu vlastní Ondřej Synovec.

Signi je po projektu INVESTOWN.cz druhou investicí v programu Seed Starter České spořitelny. Aplikace Signi se zaměřuje na zjednodušení podepisovacích procesů. Zkracuje koloběh dokladů z dnů na minuty prostřednictvím online systému bez přímého kontaktu s lidmi. K jednoduché tvorbě či podpisu dokumentu stačí pouze počítač, notebook, smartphone či tablet a internetové připojení. Aplikace umí řešit prakticky jakýkoliv typ dokumentů, od osobních objednávek po celý kontraktační proces mezinárodních organizací.



Autor: Česká spořitelna, a.s. Zleva: Ondřej Synovec (zakladatel a majitel Signi), Kateřina Manley a Jiří Skopový (Seed Starter České spořitelny). (03/2021)

V posledních letech probíhá v naší bance silná vlna digitalizace nejen interních procesů, ale také směrem ke klientům. Věřím, že řešení od Signi by do budoucna mohla být skvělým doplňkem našeho George klíče a Bankovní IDentity. V oblasti digitalizace nám zkrátka výrazně pomůže, a navíc nemusí zůstat pouze u českého trhu, říká lídr programu Seed Starter Jiří Skopový s tím, že rozvoj inovativních českých projektů a využití jejich potenciálu směrem do banky patří do oblastí zájmu České spořitelny.

Přenos dat mezi Signi a zařízením zákazníků je zabezpečen certifikátem, který zaručuje nejvyšší úroveň bezpečnosti. Obdobná řešení se používají pro elektronické bankovnictví. Dokumenty vytvořené s pomocí aplikace jsou v souladu s nařízením eIDAS a z právního hlediska jsou naprosto platné a závazné ve všech zemích EU. Tím Signi pokrývá zhruba 97 % dokumentů, které jsou vázané k firemní komunikaci.