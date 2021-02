RegioJet v létě opět vypraví vlaky do Chorvatska

RegioJet letos v létě plánuje obnovit provoz vlaků do Chorvatska. Konečnou zastávku budou mít v Rijece a nově také ve Splitu. Návazné autobusy pak cestující rozvezou po celé délce jadranského pobřeží. První Vlak z Prahy vyrazí 28. května 2021 a pojede na trase: Praha – Brno – Bratislava – Budapešť – Záhřeb – Rijeka / Split. Autobusové spoje na vlak naváží ve stanicích Rijeka, Split a Gračac. Další novinkou pak budou návazné autobusové spoje do letovisek Kotor v Černé Hoře a Neum v Bosně a Hercegovině.

Ceny jízdenek budou začínat stejně jako na 590 korunách za jednosměrnou jízdenku na sedačce a 790 korun za jízdenku v lůžkovém kupé. Předprodej jízdenek zahájí RegioJet už během února. Vlakové spoje budou mít podobný jízdní řád jako v loňském roce – s odjezdem odpoledne kolem 17.00 hodiny z Prahy a následně večer z Brna a Bratislavy. Do Rijeky přijedou na druhý den v brzkých dopoledních hodinách, do Splitu pak bude příjezd brzy odpoledne. V opačném směru budou odjíždět odpoledne ze Splitu a večer z Rijeky s příjezdem ráno druhý den do Bratislavy, Brna a Prahy, říká Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet.

V červnu a v září budou vlakové spoje jezdit 3× týdne. Vlak bude z Prahy, Brna a Bratislavy odjíždět vždy v pátek, v neděli a v úterý a z Chorvatska v sobotu, pondělí a středu. V hlavní letní sezoně červenci a srpnu pak budou spoje jezdit v každém směru denně.