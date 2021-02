Dáme jídlo bude doručovat i on-line nákupy. Zboží doveze do 30 minut

Dáme jídlo spustilo novou službu Dáme market, která garantuje doručení on-line nákupu do 30 minut od jeho objednání. V současnosti však služba funguje pouze v okolí prvního skladu Dáme market, aby nákup pracovníci společnosti stihli dovést do deklarované půl hodiny. Sklad se nachází Na Bohdalci na Praze 10. V budoucnu se ale má síť skladů rozšiřovat, tak aby Dáme market mohl rozvážet nákupy po celé Praze a posléze i dalších městech ČR. Do konce letošního roku chce Dáme Market využívat až šest vlastních skladů.

Minimální hodnota objednávky je u nové služby stanovena na 99 korun. V tuto chvíli si můžete vybírat jen ze zhruba 700 položek potravin a dalšího zboží. Pestrost nabídky ale v budoucnu poroste. V dohledné době by se nabídka měla rozšířit až na 5000 položek.

Dáme jídlo tak v Česku pokračuje v zavádění nové generace internetového nakupování, jež je v zahraničí známá pod názvem quick commerce. Zkušenosti ze zahraničí jasně ukazují, že budoucnost online nakupování leží ve velmi rychlém doručování objednávek, říká Filip Fingl, výkonný ředitel Dáme jídlo.

Samotný rozvoz nákupu má být Dáme market až do konce března bezplatný. Služba bude dostupná každý den mezi 10 a 22 hodinou.