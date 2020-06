 »   »  Realitním makléřům končí lhůta pro sjednání pojištění profesní odpovědnosti

Od pondělí 22. června 2020 musí mít podle zákona o realitním zprostředkování každý realitní makléř povinně sjednáno pojištění profesní odpovědnosti. Jestliže si jej nestihne sjednat do tohoto termínu, hrozí vám až milionová pokuta. Pojištění je možné sjednat i online. Po zaplacení první splátky pojištění vám pojišťovna vydá certifikát, který musíte odeslat do deseti pracovních dnů na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), tedy do 7. července 2020 včetně.

MMR upřednostňuje zasílání dokladu v elektronické podobě, buď jako scan nebo snímek v kvalitním rozlišení (pdf, jpg, apod.). Ovšem přílohy zprávy nesmí nepřesáhnout objem 10 MB dat. U datově náročnějších snímků je proto třeba provést komprimaci dat. Doklad lze poslat přes datovou schránku nebo e-mail podatelna@mmr.cz nebo pošta@mmr.cz. V případě zaslání e-mailem vám systém podatelny automaticky oznámí, že v e-mailu chybí elektronický podpis. Na tuto zprávu nemusíte reagovat, nemá pro danou situaci význam. Podle MMR však prý nelze odstranit.

Sjednání pojištění bude možné i po 22. červnu. Mohou se tak pojistit noví makléři i ti, kteří budou chtít třeba přejít od konkurence nebo si jen nezávazně porovnat cenu, říká Nela Maťašeje, tisková mluvčí Direct pojišťovny.

Pojištění pomůže například v situacích, kdy makléř při prohlídce bytu omylem nechá otevřené okno a dovnitř naprší nebo tímto oknem pronikne zloděj či kuna. Pojistka pokryje také chybu v dokumentech a ochrání makléře, pokud zapomene odeslat dokument v zákonné lhůtě a způsobí tím klientovi škodu.