Půjčíte si 20 a za měsíc bez prodlení vracíte 32 tisíc. Nové porovnání ukazuje, komu se vyhnout

Malé úvěry můžete pořídit jen s velmi nízkými náklady nebo je naopak několikrát přeplatit. Vyplývá to z aktuálního srovnání Indexu odpovědného úvěrování, který hodnotil 36 bankovních i nebankovních společností s povolením poskytovat spotřebitelské půjčky. Porovnával povolená přečerpání běžného účtu (tzv. kontokorenty), kreditky i tzv. mikroúvěry.

Nový trend, odložené platby

Z výsledků vyplývá, že u spotřebitelů roste obliba tzv. odložených plateb, který u nás poskytují zejména SkipPay (ex Mall Pay) a Twisto. Ač to z názvu není přímo zřetelné, jde o úvěry, které je v nižších částkách možné získat i bez registrace „na počkání“ přímo při placení zboží s tím, že je v dohledné době (např. do dvou týdnů) splatíte.

Podle autorů Indexu obě společnosti poskytují půjčky v zásadě odpovědným způsobem, varují však, že touto cestou mohou být spotřebitelé podněcováni k nezodpovědnému pořizování zbytných věcí.

Podle zprávy o výsledcích Indexu se také stále častěji lidé obrací na finančního arbitra se žádostí o přezkoumání podmínek, za kterých uzavřeli půjčku, protože se ukazuje, že je předražená a v rozporu s dobrými mravy, nebo že poskytovatel neposoudil u žadatele o úvěr schopnost splácet. Výsledkem pak bývá smír, při němž jsou dlužníkům odpuštěny úroky a doplácejí jen původně vypůjčenou částku.

Banky nabízí férové podmínky

Co se týká samotného porovnání, opět se ukázalo, že banky nabízí férové podmínky a je třeba si dávat pozor především na nebankovní poskytovatele. Tradičně dobře se v Indexu umístily banky. Nejčastějším prohřeškem u nich nebývá přemrštěná cena půjčky, ale spíše chybějící či nepřehledné informace, zhodnotil analytik David Borges, jeden z autorů Indexu odpovědného úvěrování, podle kterého se i v tomto ohledu ale situace zlepšuje, protože banky dodaly na weby vzory smluv, zpřesňují rady pro lidi v nesnázích a prověřují schopnost splácet.

Nejdostupnější půjčkou podle něj zůstává kontokorent, za který banky obvykle požadují úrok kolem 20 % ročně. Modelový měsíční úvěr ve výši 20 000 Kč tak vyjde zhruba na 300 Kč. Produkt však nemusí být ideální z jiného důvodu. Kontokorent je zákeřná past zvláště pro mladé, kteří se, dokud nezačnou pořádně vydělávat, stanou vlastně jistými vazaly banky, varuje vedoucí dluhového programu Daniel Hůle.

Dražší financování je prostřednictvím kreditní karty. Měsíční úrok u modelového úvěru ale obvykle nepřekročí 400 Kč. Když kreditku využíváte na nákupy, které splácíte ještě v bezúročném období, můžete si půjčit bezplatně nebo za měsíční poplatek za vedení. Pamatujte však na to, že když vybíráte z kreditkou z bankomatu, na transakci se obvykle bezúročné období nevztahuje a ještě zaplatíte poplatek za výběr. Největší riziko kreditek je jinde. Umožňují totiž i splacení jen minimální splátky, která bývá kolem 3 až 5 % z vypůjčené částky, což může lákat spotřebitele k tomu uhradit jen minimum a většinu dluhu (za který už nabíhá úrok) „hrnout“ před sebou. Při využití těchto minimálních splátek dochází jen k velmi pomalé úhradě původního dluhu, protože mezitím nabíhají nové úroky a poplatky. Lidé jsou tak často překvapeni, že po mnoha měsících splácení jsou s úhradou dluhu téměř na začátku, vysvětlil Borges.

Kompletní výsledky nového Indexu s interaktivními grafy najdete na webu Jakprezitdluhy.cz.

U nebankovních půjček narazíte na velké rozdíly

Z výsledků porovnání dále vyplynulo, že v nabídkách nebankovních společností najdete velké rozdíly. I zde se najdou poskytovatelé nabízející férové podmínky, většinou spíš ale narazíte na půjčky s vyššími úroky a vysokými poplatky.

Nejlevnější krátkodobé půjčky lze sehnat s úrokovou sazbou kolem 30 %, což při úvěru 20 000 Kč na měsíc představuje zhruba pětistovku na úrocích. Takto levná půjčka je však spíše výjimkou. Mnohem častější jsou roční úrokové sazby ve výši 300 až 400 %, a dlužník tak musí vracet o 5 až 7 tisíc korun více, než si půjčil, zdůraznil Borges, podle kterého nejhůře vychází Půjčka7 od firmy Kontext Trade International, kde kombinace poplatku a úrokové sazby odpovídá efektivní úrokové sazbě asi 700 % ročně. To znamená, že pokud si zde půjčíte 20 000 korun, za měsíc zaplatíte za to zaplatíte zhruba o 12 000 víc.

Pokud se navíc opozdíte se splácením, půjdou náklady na tuto malou půjčku do desítek tisíc. Podle analytika je na vysoké sankce nutno dávat pozor především u poskytovatelů Ofin.cz, Rerum Finance nebo Švýcarská půjčka.

Zpráva o výsledcích dalšího Indexu připomíná, že půjčky s úrokovou sazbou cca nad 60 % ročně bývají podle českých soudů už v rozporu s dobrými mravy, takže neplatné. To v důsledku znamená, že máte vracet jen částku, kterou jste si půjčili a žádné úroky navíc.

V současné době řešíme stovky podobných případů, kdy věřitelé z řad nebankovních společností lidem někdy i vrací peníze splacené nad rámec výše původní půjčky, prozradil Hůle, vedoucí dluhového poradenství organizace Člověk v tísni, který zároveň připomněl i to, že půjčka je neplatná také v případě, že věřitel před jejím poskytnutím neprověří vaši schopnost splácet např. tím, že nezjišťuje vaše příjmy nebo ignoruje už načerpané nesplácené úvěry.

Pokud máte půjčku, u které jsou vám účtovány vysoké úroky nebo poskytovatel neprověřil vaši schopnost splácet, můžete se obrátit na help linku organizace Člověk v tísni na čísle 770 600 800.

Není všechno zlato…

Borges dále zmínil, že i letos při hodnocení společností narazil tým na praktiky, které se snaží spotřebitele zmást. Například maskováním vysokých úrokových sazeb, kdy na webu uvádí jejich měsíční nebo denní výši místo té roční. Jiné společnosti se zase chlubí nízkou nebo nulovou sazbou, ale kompenzuje náklady na úvěr vysokými poplatky nebo spoléhají na to, že spotřebitel půjčku v prvním období, kdy to má bezplatné, nesplatí a v dalším už musí platit vysoké úroky.

Matoucí informace poskytují někdy také kalkulačky na webech poskytovatelů. I proto jim tým tvořící Index letos věnoval více pozornosti. Zaměřili jsme se třeba na přehlednost zobrazených údajů nebo na to, zda si zájemce o úvěr může v kalkulačce nastavit délku splácení. Výborné hodnocení, tedy 90 % a víc, získalo bohužel jen 9 produktů, přičemž u 12 půjček kalkulačku lidé vůbec nenajdou, poukázal Borges s tím, že kalkulačka chybí u kontokorentů od ČSOB, Fio banky, Komerční banka a Moneta Money Bank.

