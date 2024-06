Chcete koupit chatu? Poradíme, ve kterých krajích zdražují a kde cena naopak klesá

Ceny chalup před sezonou klesly a v některých krajích odmazaly celoroční růst. Proti trendu jdou naopak prémiové objekty v Jizerských horách nebo Krkonoších a jejich podhůří. Vyplývá to ze zprávy portálu Bezrealitky.cz. Ten vytváří tzv. kombinovaný cenový index, jež poměřuje nabídkové ceny objektů i pozemků.

Podle poslední zprávy index mezikvartálně klesl v 11 krajích ze 14. Průměrná cena objektů se oproti jaru snížila o 5 % na 2,79 mil. Kč a je nižší než byla loni touto dobou. Největší propad (- o 16 %) zaznamenal index v Karlovarském, Ústeckém (- 12 %) a Moravskoslezským kraji (- 11 %). Ceny však klesly nebo stagnovaly například i na jižní Moravě (- 3 %) nebo ve Středočeském kraji (- 1 %).

Pokles průměrných cen rekreačních objektů pod úroveň těch loňských je podle zmíněného portálu způsoben například dlouhotrvající stagnací cen u starších rodinných domů. O ty klesá zájem kvůli horší dostupnosti hypoték, rostoucím cenám stavebních materiálů a rekonstrukcí obecně, vyšší energetická náročnosti i nižší chuti domácností utrácet.

Z indexu však vyplývá, že jsou i kraje, které jdou proti tomuto trendu. Jmenovitě jde o ten Liberecký a Královéhradecký, hlavně kvůli nabídce ceněných podhorských a horských chalup. Roubenky se zachovanými lidovými prvky se v nabídkových cenách naopak dostávají na nová maxima. Výjimkou podle portálu není ani 20 – 30% meziroční růst a ceny kolem 15 milionů korun. Průměrná cena objektů se v těchto lokalitách zvýšila i mezikvartálně, a to o 10 % v Královéhradeckém kraji a o 6 % v Libereckém.

Jasně se ukazuje, že se trh s chalupami rozdělil na dvě části. Po loňském nadechnutí přestaly stoupat ceny běžných chalup a starších domů, vyžadujících celkovou rekonstrukci, neumožňující celoroční bydlení, často navíc v méně atraktivních lokalitách. Zájem přitom neklesá a objekty za dobrou cenu mizí z nabídky velice rychle, uvedl k výsledkům CEO Bezrealitky Martin Ponzer s tím, že genius loci, architektonická hodnota nebo silný příběh u chalup a domů zvyšuje ceny na nová maxima.

Ponzer odhaduje, že si trh tuto dynamiku uchová i v druhé polovině roku. Na rozdíl od loňska, kdy umazával předchozí propady a ceny tak poměrně překvapivě vzrostly, letos očekává spíše stagnaci: Je jasné, že majitelé se budou snažit nabídkové ceny zvyšovat. Ale to z mého pohledu povede jen k delšímu pobytu nemovitosti v nabídce. S největší pravděpodobností tak bude trvat i nadále stav, kdy je při vyjednávání potřeba velkorysost obou stran. A přestože se bude opět zvyšovat kupní síla střední třídy, která je pro trh s chalupami zásadní, potrvá minimálně ještě jednu sezonu, než se to na něm ve prospěch majitelů projeví .

Připomněl také, že do cen mohou promlouvat v příštích měsících i nové faktory, například možnost obcí výrazněji ovlivnit místní koeficient s vlivem na daň z nemovitých věcí: Řada z nich je skokově navýšila právě v oblastech, kde jsou objekty sloužící k rekreačním účelům. V případě některých lokalit se tak sazba daně z nemovitosti může stát jazýčkem na vahách, který poptávku po oblasti vychýlí ve prospěch levnějších lokalit. Roční poplatek za nemovitost se totiž může lišit až o tisíce .

Kombinovaný index pro chaty a chalupy Bezrealitky Kraj První čtvrtletí 2024 Druhé čtvrtletí 2024 (bez června) Mezikvartální změna Jihočeský kraj 3 043 299 Kč 2 923 304 Kč –4 % Jihomoravský kraj 2 585 063 Kč 2 503 223 Kč –3 % Karlovarský kraj 2 403 136 Kč 2 013 234 Kč –16 % Kraj Vysočina 2 632 994 Kč 2 509 308 Kč –5 % Královéhradecký kraj 4 365 928 Kč 4 793 200 Kč 10 % Liberecký kraj 4 546 633 Kč 4 798 727 Kč 6 % Moravskoslezský kraj 2 387 500 Kč 2 134 960 Kč –11 % Olomoucký kraj 2 889 477 Kč 2 789 433 Kč –3 % Pardubický kraj 2 316 353 Kč 2 139 940 Kč –8 % Plzeňský kraj 2 417 614 Kč 2 367 779 Kč –2 % Praha 1 708 867 Kč 1 889 010 Kč 11 % Středočeský kraj 3 521 261 Kč 3 500 938 Kč –1 % Ústecký kraj 2 395 389 Kč 2 109 838 Kč –12 % Zlínský kraj 3 057 857 Kč 2 890 394 Kč –5 % Celkový součet 2 941 358 Kč 2 798 384 Kč –5 %

Zdroj: Bezrealitky.cz

Podíváme-li se na porovnání mezi jednotlivými kraji, možná vás zaujme Praha, která je z hlediska nemovitostí na bydlení vždy nejdražší. U nemovitostí na rekreaci je tomu ale jinak, protože v Praze jsou rekreační objekty hlavně v zahrádkářských koloniích a z povahy věci tak vyplývá, že ceny jsou obecně nižší než v krajích s klasickými chatami na vlastním pozemku.