Proč kryptoměny padají a jak se nad to umí povnést jejich investoři?

Autor: Shutterstock

Ceny kryptoměn už se nějakou dobu propadají. Některé už ani nemají kam. Podle Adama Neubergera, spoluzakladatele projektu Probinex, se trh kryptoměn za půl roku smrskl z 2,9 bilionu na 1,2 bilionu dolarů. Například Bitcoin spadl ze svého historického maxima 68 tisíc dolarů až na 29 tisíc.

Neuberger upozornil, že současný vývoj má dva hlavní důvody. Tím prvním je provázanost některých kryptoměn na státní měny. Stabilní kryptoměny zvané stablecoiny jsou 1:1 svázány s nějakou státní měnou, často s dolarem. Trh je na nich závislý, protože výrazně ulehčují obchod, vysvětlil s tím, že například Tether, největší ze stablecoinů, je třetí největší kryptoměnou na světě a denně se jí zobchoduje 2× více než bitcoinu.





Vedle stablecoinů ještě před měsícem stála kryptoměna Terra (UST). Podle Neubergera se ale její cena začala kvůli špatného designu 9. května 2022 odchylovat od jednoho dolaru a brzy spadla až na pět centů: S ní se zřítila i hodnota druhé části ekosystému Terra: kryptoměny Luna, která se propadla o 99,99%. Dohromady se z trhu za jediný týden vypařilo 40 miliard dolarů – v poměru jde o podíl odpovídající účasti Ruské federace na světovém HDP.

K pádu kryptoměn přispívá také útok Ruské federace na Ukrajinu, který vedl k růstu cenu plynu, ropy i obilí, což se v Evropě odrazilo ve vysoké inflaci. Nový konflikt vytvořil nejistotu, která se do kryptoměn, už tak považovaných za vysoce rizikové investice, promítla, myslí si Neuberger, podle kterého také kryptoměny za posledních pět let začaly silně korelovat s ostatními trhy. Takže když americký akciový index S&P 500 uzavřel sedm týdnů ve ztrátě, nelze očekávat silný růst ani u kryptoměn.

Radomír Eliáš, business developer at blockchain & HiTech uvedl, že svou roli hraje i přebytek peněz na trzích kvůli covidu, panika mezi některými investory pár popraskaných kryptoměnových bublin. Zkušení investoři stáhli svoje BTC do cold wallets a na burzách je nedostatek likvidních kryptoměn a přebytek kapitálu. Je možné, právě s ohledem na setup a rostoucí inflaci, že nás čeká velmi zajímavý podzim a konec roku. Současně jsem zaregistroval obrovský nárust různých scamů, ponzi a finfluencerů v oblasti tradingu. Je třeba se mít na pozoru a být opatrný, varuje Eliáš.

Jak čeští investoři na propady kryptoměn nejčastěji reagují? Podle průzkumu společnosti Probinex, do kterého se zapojily necelé tři stovky investorů od 25 do 65 let, většina z nich (40,8 %) kryptoměny drží a vyčkává, další velká část (40,5 %) vidí v propadu příležitost a nakupuje dál. 7,3 % respondentů své kryptoměny prodalo a vložilo peníze jinam a 1,4 % dotázaných své kryptoměny prodalo a peníze vybralo.

Pro kategorii pokročilých investorů již nejsou kryptoaktiva pouhou kuriozitou. Berou je jako každou jinou třídu rizikových aktiv, takže při poklesu ceny nepanikaří, ale naopak situaci vnímají jako investiční příležitost. Otázkou je, jak investiční apetit změní zpřísňování měnové politiky Fedu a diskuse o potřebě regulace kryptoaktiv, přemýšlí Jiří Schwarz z Anglo-americká univerzita v Praze.

Investoři si s propady většinou hlavu nelámou. Buď vyčkávají, nebo nakupují víc Autor: Gabriela Hájková z podkladů AMI Communications

Tři pětiny respondentů dále uvedly, že současné propady nenarušily jejich důvěru v krypto, téměř 24 % respondentů připustilo, že nyní budou do kryptoměn investovat méně, 4,4 % investorů už jim nyní nevěří.

Malá část investorů kvůli současným propadům na svět krypta zanevřela Autor: Gabriela Hájková z podkladů AMI Communications

Opětovný růst se na trh s kryptoměnami podle oslovených investorů vrátí poměrně brzy. 34,9 % respondentů ho očekává do konce letošního roku, čtvrtina (25,3 %) do poloviny roku 2023 a 22,5 % dotázaných do dvou let.