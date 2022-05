Prevence rakoviny: Kuřáci si mohou nechat bezplatně udělat CT vyšetření plic

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) spustila pilotní projekt prevence rakoviny plic, CT skenování plic s nízkou dávkou záření. Toto vyšetření dokáže včas zachytit rakovinu v jejím počátku a stanovit přesnou diagnózu.

Vyšetřit se mohou nechat kuřáci, současní i bývalí, jejichž kuřácká minulost představuje alespoň 20 balíčkoroků (tedy 20 cigaret denně po dobu 20 let) a jsou ve věku 55–74 let. Účast v tomto populačním pilotním programu je dobrovolná a zdarma.





Tento pilotní screeningový program by měl trvat 5 let. Na základě jeho vyhodnocení a doporučení by měla být připravena realizace standardního programu časného záchytu rakoviny plic.

Na nízkodávkové CT vyšetření může pacienta poslat praktický lékař či pneumolog. Pacient je odeslán do akreditovaného radiologického pracoviště v Komplexním onkologickém centru.

Výsledky vyšetření předává radiologické pracoviště indikujícímu pneumologovi nebo ošetřujícímu praktickému lékaři. Pokud je pacient v pořádku a nález je negativní, zůstává pacient v evidenci plicního lékaře a nadále chodí na preventivní kontroly v určených intervalech. Screeningové testy se opakují v ročním či dvouletém intervalu.

Zachycení případného karcinomu v rané fázi onemocnění je pro pacienta důležité, protože v té době má léčba největší účinek, nádor je operovatelný a bez metastáz v okolních i vzdálených tkáních. Pokud vyjde najevo, že je pacient pozitivní, následují další vyšetření a zahájí se onkologické léčba.