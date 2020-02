 »   »  Práce na zkrácený úvazek? V Česku jej využívá jen 7 % lidí

Lenka Kašparová

V Česku pracuje na zkrácený úvazek jen 7 % lidí, většinou se jedná o ženy. Jednou z příčin je nedostatek nabídky těchto typů pracovních úvazků. Pro rodiče pečující o děti do tří až čtyř let znamená nedostatek zkrácených úvazků zpravidla to, že musí zůstat doma s dětmi. Zatímco v zahraničí se ženy do práce vracejí alespoň na zkrácený úvazek už několik týdnů po porodu, v Česku jsou ženy na rodičovské dovolené nejčastěji tři až čtyři roky a hned po jejím ukončení nastupují do práce na plný úvazek. Situace se však postupně zlepšuje.