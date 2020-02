 »   »  Pojišťovna UNIQA kupuje AXA, čeká se na schválení úřadů

Lenka Kašparová

UNIQA koupí dceřiné společnosti AXA v České republice, v Polsku a na Slovensku. Do jejího majetku tak přejdou životní a neživotní pojišťovny, investiční společnosti, penzijní fondy a servisní společnosti. Cena plánované transakce se pohybuje kolem 1 miliardy EUR. UNIQA svůj záměr oznámila 7. února 2020 a díky tomuto obchodu získá 5 milionů nových klientů a 800 milionů EUR na pojistném navíc.

Společnosti zastřešené v koncernu AXA známe už dlouho. Hodí se výborně k naší dlouhodobé strategii. Zaměřením na profitabilní retailový obchod a vyváženým produktovým portfoliem vhodně doplní naše stávající aktivity a posunou nás na pátou příčku v regionu střední a východní Evropy, říká k tomu Andreas Brandstetter, ředitel koncernu UNIQA Insurance Group.

Koncern UNIQA v současnosti působí na patnácti světových trzích a má celkově 6,8 milionu klientů. V Polsku, v České republice a na Slovensku podniká více než dvacet let. Trh střední Evropy společnost láká především svou ekonomickou prosperitou. Průměrné roční přírůstky HDP zemí v tomto regionu se v období 10 let pohybují okolo 3 %. Což je podstatně vyšší dynamika, než vykazuje domácí trh UNIQA v Rakousku.

Naše analýzy ukazují, že i do budoucna by růst těchto tří zemí měl dlouhodobě a výrazně překonávat ten rakouský. Touto akvizicí tak investujeme do našeho stabilního a trvalého růstu, vysvětluje pozadí úspěšné snahy získat nový potenciál akvizicí společností AXA Andreas Brandstetter.

Plánovaná fuze musí být ještě schválená příslušnými dozorčími orgány. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přitom 6. února schválil spojení MONETA Money Bank s Wüstenrot stavební spořitelnou a Wüstenrot hypoteční bankou. Spojení obou společností přitom MONETA Money Bank oznámila už loni v prosinci. Koncem minulého roku se také spojily Generali Pojišťovna a Česká pojišťovna, které od 21. prosince 2019 fungují pod názvem Generali Česká pojišťovna.