Podvodníci v noci rozeslali další tisíce nových SMS. Tváří se jako zprávy od VZP

V noci z 31. října na 1. listopadu se podvodníci opět činili. Znovu si vzali na mušku lidi, kteří by mohli být klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a rozeslali tisíce SMS zpráv. Není to poprvé, VZP už má s tímto typem zpráv bohaté zkušenosti. Jde o další plošný útok na kohokoli, kdy by se mohl dát nachytat.





Scénář i podoba podvodných SMS zpráv, které lidem do mobilů přijdou, ať už jsou klienty VZP nebo jiných pojišťoven, se opakuje. Rozeslaná informace předstírá, že odesílatelem je právě VZP, adresáta vyzývá k vyplnění údajů na falešné webové stránce či přihlášení například do aplikace Moje VZP. Ve zprávách je příslib zaslání přeplatků, či blíže neurčené „pojistné výplaty“ ze zdravotního pojištění.





Zaznamenali jsme obdobné texty rozeslané z různých telefonních čísel, riziko klientům hrozí po vyplnění údajů na fiktivním odkazu, proto je důrazně varujeme před tím, aby na takové zprávy reagovali či se řídili pokyny v nich uvedenými, říká bezpečnostní ředitel VZP Jan Svoboda.

V podvodných SMS zprávách jsou prokliky na odkazy s falešnou webovou adresou https://vzp-portal.online/ . Zdravotní pojišťovna proto znovu varuje, aby lidé neotvírali žádné odkazy, které vedou mimo oficiální stránky VZP, které jsou na jediné platné adrese www.vzp.cz.