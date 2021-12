Platby v Komerční bance na konci roku. Rozhodným časem okamžitých plateb na Silvestra bude 20:30 hod.

Všechny pobočky Komerční banky budou mezi svátky budou fungovat standardně, výjimkou bude Silvestr, kdy se zavřou ve 13 hodin a pojedou bez polední přestávky.

Okamžité odchozí í příchozí platby přijaté a zaúčtované na účtu v KB do 20:30 hodin budou zaúčtované ještě v roce 2021. Po tomto termínu budou sice součástí disponibilního zůstatku, tj. peníze budete mít k dispozici, ale na výpisu je uvidíte až 1. 1. 2022.

Jednotlivé standardní odchozí úhrady do jiných bank je možné zadávat v internetovém bankovnictví 31. 12. 2021 do 13:00 hodin, expresní odchozí do 14:30 hodin. V rámci KB platby půjde odesílat do 20:30 hodin.

Pro připsání vkladu hotovosti přes vkladomat ještě v roce 2021 je třeba vklad provést nejpozději 31. 12. 2021 do 20:00 hodin.

Pro příkazy k běžným SEPA platbám a zahraničním platbám v měnách EUR, USD, CZK, GBP, DKK, CHF, NOK, SEK a CAD platí termín do 11:00 hod., KB je zpracuje tak, aby byly ještě tentýž den připsány na účet banky příjemce.