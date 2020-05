 »   »  Pendleři se budou testovat na koronavirus jednou za 30 dní místo 14

Vláda v pátek 30. 4. rozhodla, že lidé dojíždějící denně do práce za hranice, se budou muset testovat na koronavirus jednou za 30 dní. Dosud to bylo nutné jednou za 14 dní.

Vláda se zároveň usnesla, že pokud pendler předloží negativní test během nařízené karantény, bude mu na základě toho zrušena, informoval po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. To by mělo pomoci lidem, kteří překročili hranice do Česka bez testu v ruce a nechali si ho udělat až dodatečně.

Dosud totiž platilo, že pendler musí mít při přejezdu hranic zpět domů v ruce negativní test, v opačném případě musí do 14denní karantény. Některé krajské hygienické stanice poté nařízenou karanténu na základě negativního výsledku testu rušily, někde to však dosud nebylo možné. Psali jsme o tom v článku Jiný kraj, jiný přístup k pendlerům a jejich karanténě. Nové opaření by tak mělo postup krajských hygienických stanic sjednotit.