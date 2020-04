 »   »  Vyhozené peníze za testy. Jiný kraj, jiný přístup k pendlerům a jejich karanténě

Lidé dojíždějící za prací, takzvaní pendleři, mohou od pondělí 27.4. opět denně do práce za předpokladu, že si každých 14 dní obstarají test na koronavirus (30.4. vláda rozhodla, že se tato lhůta prodlužuje na 30 dní). Výjimky pro pracovníky ve zdravotních a sociálních službách zůstaly zachovány.

Nové opatření vlády, které zrušilo dosavadní turnusový režim 14 dní za hranicemi, 14 dní v karanténě, tak dal do pohybu všechny, kteří kvůli omezením cest do práce zůstávali doma, nebo naopak za hranicemi.

Na sociálních sítích se v posledních dnech strhly debaty o tom, zda se na základě negativního testu na koronavirus ruší karanténa, či nikoliv. V tomto duchu totiž hovoří ministerstvo zdravotnictví i vnitra, přesto to někde není možné.

Petr Dolejší (jméno je redakčně změněno) vyrazil v pondělí po měsíci do zaměstnání do Německa v domnění, že negativní test bude potřebovat až za 14 dní, vzhledem k tomu, že byl do té doby doma, tedy v karanténě. Na hranicích se ale dozvěděl, že aby mohl jet do práce i další den, test má mít už při prvním návratu domů přes hranice. Chtěl tedy obrátit auto, aby si ho obstaral a nemusel do 14denní karantény. Policista na hranicích mi ale řekl, ať do práce klidně jedu, že test se dá udělat dodatečně, a když bude negativní, za hranice mě pak normálně znovu pustí, řekl redakci Měšec.cz muž.

Negativní test, přesto karanténa

Dal tedy na jeho radu a do práce za hranice vyrazil. Test podstoupil hned následující den s negativním výsledkem. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje mu přesto nařídila 14denní karanténu s tím, že negativní test není důvodem pro její zrušení. V tuhle chvíli to pro mě znamená, že jsem vyhodil 2600 Kč za test úplně zbytečně a jsem další dva týdny doma, kroutí hlavou Dolejší.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje přerušení karantény na základě negativního testu neumožňuje, a to přesto, že ministerstvo zdravotnictví uvádí, že toto možné je. Co se týče pendlerů, pokud je proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, lze karanténu přerušit, sdělila ve středu redakci Měšec.cz vedoucí tiskového oddělení Renata Povolná.

Šéf Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje Michal Bartoš uvedl, že možnost vykoupení se z karantény negativním testem v současné chvíli není součástí žádného vládního usnesení, není podle něj ani v metodických pokynech ministerstva zdravotnictví. Obává se proto, že by v případě rušení nařízených karantén mohl následně čelit žalobám. Nářky těchto lidí (pendlerů v karanténě, pozn. red.) samozřejmě chápu, ale měly by směřovat spíš na vládu, řekl Bartoš.

Podle něj se však situace může v nejbližších dnech ještě změnit, vláda by se tímto tématem měla ještě zabývat. On sám prý na středečním jednání hygieniků navrhl, aby systém buď 14 dní karanténa, nebo negativní test, fungoval. Chce to ale od vlády černé na bílém .

Jiný kraj, jiný mrav

Rušení karantén na základě negativního testu je tak nyní v rukou ředitelů krajských hygienických stanic. A zatímco zahraniční pracovníci v Plzeňském kraji mají v tuhle chvíli smůlu, jinde to jde.