OSVČ mohou žádat o kompenzace za čtvrté bonusové období

Ministerstvo financí 14. prosince 2020 odstartovalo už čtvrté období, za které mohou podnikatelé žádat o kompenzační bonus. Čtvrté bonusové období trvá od 14. prosince 2020 do 24. prosince 2020 a osoby samostatně výdělečně činné, společníci malých s. r. o. a osoby pracující na DPČ a DPP mohou v rámci kompenzace ušlých zisků žádat 500 korun za každý den, kdy museli omezit své podnikání nebo jej kvůli vládním opatřením byli nuceni úplně přerušit. Dohromady se jedná až o 11 dní, za kterých mohou získat až 5 500 korun.

Celkově se tak kompenzační bonus vztahuje na období od 5. října do 24. prosince 2020. O kompenzační bonus je možné žádat už od 4. listopadu 2020. Formulář žádosti je možné vyplnit online přímo na webu Finanční správy a následně jej podat na místně příslušném finančním úřadě. Žádost o kompenzaci musíte podat nejpozději do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období. Tedy za první bonusové období nejpozději do 4. 1. 2021, druhé bonusové období maximálně do 21. 1. 2021, za třetí období do 13. 2. 2021 a za čtvrté období od 24. 2. 2021.