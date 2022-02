Od dubna 2022 se zpřísní podmínky pro získání hypotéky pro lidi starší 36 let

Od dubna letošního roku musí zájemci o hypotéku splnit přísnější podmínky pro získání úvěru. Banky se musí řídit novými limity pro poskytování hypoték. Vůbec poprvé jsou limity úvěrových ukazatelů nastaveny rozdílně pro žadatele do 36 let a starší žadatele. V nevýhodě jsou lidé starší 36 let.

Ukazatel LTV, což je procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti, může činit u těchto žadatelů nejvýše 80 %. Poměr mezi výší celkového zadlužení žadatele o hypotéku a výší jeho čistého ročního příjmu (pozn. ukazatel DTI) může dosahovat hodnoty maximálně 8,5. Poslední ukazatel DSTI představuje procentní poměr mezi výší měsíčních splátek všech úvěrů žadatele o hypotéku a jeho čistým měsíčním příjmem.

Horní hranice tohoto ukazatele je 45 %. Banky budou mít 5% prostor tyto nastavené parametry porušit a schvalovat v tomto rozmezí hypotéky s mírnějšími parametry, uvedla Veronika Hegrová z hyponamiru.cz

Zájem o hypotéky zřejmě opadne. Za uplynulý půlrok se sešlo hned několik nepříznivých faktorů, které povedou k ochlazení zájmu o hypotéky. Tím nejvýznamnějším je skokový nárůst úrokových sazeb u hypoték. V současné době již nabídkové sazby nových hypotečních úvěrů překonaly hranici čtyř procent a minimálně v první polovině letošního roku dále porostou.