Sberbank zvyšuje úroky termínovaného vkladu na 3,55 % ročně, nově zavádí tříměsíční termínovaný vklad

Sberbank od 22. února 2022 zvyšuje úroky termínovaných vkladů. Úročení ročního termínovaného vkladu zvedá o 0,30 procentních bodů na 3,55 % p.a., půlročního o 0,34 procentních bodů na 3,44 % p.a.

Nově zavádí i tříměsíční termínovaný vklad s úrokovou sazbou 3,33 % ročně. Uložit si můžete až 10 milionů Kč.

Zvýšení úrokové sazby korunových termínovaných vkladů se týká nejen individuálních klientů, ale také podnikatelů a malých firem s obratem do 25 milionů Kč ročně. Účet si můžete otevřít na pobočkách banky a nebo online. Minimální vklad je 30 000 Kč. Založení a vedení termínovaného vkladu je bezplatné.

Můžete využít i kombinaci spoření a investování, kdy při investici alespoň 300 tisíc Kč do podílových fondů dostanete zvýhodněnou sazbu spoření 3,7 % ročně, a to pro vklady do 500 tisíc Kč.