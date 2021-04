O2 spouští čtyři nové tarify pro mladé do 26 let

Společnost O2 spouští od 1. dubna 2021 čtyři nové tarify pro zákazníky do 26 let. Pro mladé lidi, kteří používají telefon často, je určený tarif YOU NEO s neomezenými daty, voláním i SMS. O2 ho v dubnu a v květnu budou poskytovat za zvýhodněných 699 korun měsíčně. V tarifu YOU 20 GB nabízí O2 neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR a k tomu 20 GB dat za 549 korun. V nejlevnějším tarifu YOU 5 GB budete mít 5 GB dat a neomezené SMS za 399 korun měsíčně. Čtvrtým tarifem je Můj první tarif vhodný pro nejmladší uživatele, který zahrnuje 120 volných minut volání do všech sítí v ČR a 1 GB dat.

Pro ty, kteří si vyberou jeden z tarifů YOU, je navíc přichystána atraktivní nabídka vybraných zařízení, které mladí lidé nejčastěji používají, například Apple AirPods, iPhone SE či nezbytné notebooky, říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2.

Zařízení si můžete pořídit na splátky bez navýšení po ověření vaši schopnosti splácet úvěr.

Pořízení tarifů YOU je podmíněno pouze věkem, nemusíte být studentem. K uzavření smlouvy vám stačí průkaz totožnosti, jímž doložíte, že splňujete věkový limit do 26 let. Školákům a studentům mladším 18 let může tarif pořídit jejich zákonný zástupce.