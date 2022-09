Nové stavebko od Buřinky je od října bez poplatku. Přidá bonus a garantované úročení

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) má od 1. října 2022 do konce roku akci pro nově sjednaná stavební spoření.





Smlouvy pro dospělé:





Každá nově založená smlouva bude bez poplatku za sjednání. (Novinka)

za sjednání. (Novinka) Dostanete bonus ve výši 2500 Kč (tato akce z 1. června prodloužena do 31. prosince 2022). Spořitelna bonus připíše na účet stavebka do 1 měsíce od založení smlouvy.

(tato akce z 1. června prodloužena do 31. prosince 2022). Spořitelna bonus připíše na účet stavebka do 1 měsíce od založení smlouvy. Garantovaná úroková sazba 2,5 % p.a.

Spolu se státní podporou 2000 Kč ročně vychází celkové zhodnocení stavebního spoření až na 6,8 % ročně.

Pro obdržení bonusu musíte dodržet délku spoření alespoň 2 roky.

Smlouvy pro děti:

Bez poplatku za sjednání.

za sjednání. Bonus ve výši 3500 Kč (platí pouze do 31. října 2022 ). Spořitelna ho připíše na účet stavebka do 1 měsíce od založení smlouvy. Aby vaše dítě mělo na bonus nárok, je nutné dodržet minimální délku spoření 2 roky.

(platí pouze do ). Spořitelna ho připíše na účet stavebka do 1 měsíce od založení smlouvy. Aby vaše dítě mělo na bonus nárok, je nutné dodržet minimální délku spoření 2 roky. Garantovaná úroková sazba 2,5 % p.a.

Celkové zhodnocení u dětského stavebka (po odečtení poplatků a úroků před zdaněním) je may. 7,10 % ročně.

Za správu a vedení účtu zaplatíte 325 Kč ročně. Poplatek se počítá od sjednání stavebka po dalších 12 po sobě jdoucích měsíců, nikoli tedy za kalendářní rok.

Po dvou letech spoření můžete získat úvěr ze stavebního spoření s úrokovou sazbou 4,5 % ročně. Klient získá nabídku na úvěr již po 2 letech spoření ve výši dvojnásobku aktuálního zůstatku na účtu, informoval už dříve Jiří Neumann, ředitel vkladů a řízení změn.

Státní podpora činí u stavebního spoření 10 % z ročně uspořené částky, maximálně však 2000 Kč za kalendářní rok. Vázací lhůta je ze zákona 6 let. To znamená, že pokud si spoření vyberete dříve, o státní podporu přijdete. Vklady na stavebním spoření jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 eur.

U Buřinky můžete zrušit spoření předčasně před 6. rokem bez sankce a s nárokem na úroky. O státní podporu kvůli nedodržení vázací lhůty však přijdete (jde o zákonnou sankci).