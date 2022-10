Na jaké hrazené preventivky má nárok vaše dítě?

Obsah a frekvence preventivních prohlídek určuje vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Všeobecné preventivní prohlídky u dětí provádí jejich praktický lékař pro děti a dorost a to od narození, během celého dětství a dospívání až do předání do péče všeobecného praktického lékaře. Všechny preventivní prohlídky u dětí jsou plně hrazené jejich zdravotní pojišťovnou.





Pediatr, u kterého je vaše dítě zaregistrované, by ho měl na všechny tyto prohlídky zvát. Kompletní přehled preventivních prohlídek obsahuje výše zmíněná vyhláška. Mezi hlavní vyšetření u dětí dle věku patří:





Preventivní prohlídky od narození do 18 měsíců

Vstupní preventivní prohlídka. Dítě by ji mělo absolvovat do 2 dnů po propuštění z porodnice, ideálně v domácím prostředí.

Poté následují preventivní prohlídky:

ve 14 dnech,

v 6 týdnech,

ve 3 měsících,

ve 4–5 měsících,

v 6 měsících,

v 8 měsících,

v 10–11 měsících,

ve 12 měsících,

v 18 měsících.

Během těchto prohlídek založí pediatr vašemu dítěti zdravotní dokumentaci, vezme si na vás kontakt, zjišťuje rodinnou anamnézu a případné změny zdravotního stavu. Dále praktický lékař pro děti a dorost kontroluje plán očkování a podávání vitaminu D, vyšetřuje dítě vč. jeho hmotnosti, délky, obvodu hlavy a psychomotorického vývoje.

Kromě toho během preventivní prohlídky:

ve 14 dnech – vypíše žádanku na vyšetření kyčlí k ortopedovi (mezi 3. až 6. týdnem),

v 6 týdnech – kontroluje výsledek z ortopedie,

od 6. týdne až do 18. měsíce – pravidelně kontroluje vývoj zraku a sluchu,

v 6 měsících – kontroluje vývoj chrupu a registraci dítěte u zubního lékaře,

ve 12 měsících – zjišťuje základní antropometrické ukazatele, hodnotí je, kontroluje velikost fontanely, posoudí vývoj řeči a chrupu,

v 18 měsících – kontroluje stav fontanely, vývoj a stav chrupu, psychomotorický vývoj (jemná a hrubá motorika), rozvoj řeči a sociálního chování dítěte.

Preventivní prohlídky od 3 let do 18 let (18 let + 364 dní)

Od 3 let už se preventivní prohlídky konají jen ve dvouletých intervalech. Takto pokračují do 17 let. Poslední, výstupní preventivní prohlídka, probíhá před ukončením péče u pediatra, nejpozději přede dnem dovršení 19 let věku (18 let + 364 dní). Do péče ale může všeobecný praktický lékař dítě převzít už od 14 let.

Preventivní prohlídky, které děti absolvují ve 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 18 letech (18 let + 364 dní), obsahují:

aktualizaci anamnézy a změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola plánu očkování,

zjištění hmotnosti a výšky,

kompletní fyzikální vyšetření včetně pohybového aparátu, prohlídky kůže, mízních uzlin, štítné žlázy a sekundárních pohlavních znaků,

měření krevního tlaku a pulzu, vyšetření sluchu, řeči, hlasu, kontrola dutiny ústní a chrupu (popřípadě doporučení ke stomatologovi),

vyšetření moči diagnostickým papírkem,

doptávání pro včasné odhalení celiakie či nemocí a stavů, které v počátku mají nejasné příznaky,

prohlídka za účelem vyloučení týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte, počátků různých závislostí a rizikového chování dítěte,

poučení rodiče o zdravém životním stylu vč. úrazové prevence.

V rámci preventivních prohlídek u dětí probíhají také následující vyšetření:

ve 3 letech: zhodnocení psychosomatického a psychomotorického vývoje (jemná a hrubá motorika), sociálního chování a komunikačních schopností, hygienických návyků, dále vyšetření laterality (tzv. dominance pravé či levé ruky) a prověření znalosti barev,

v 5 letech: posouzení psychomotorického vývoje a komunikačních schopností kvůli zralosti pro školní docházku, kontrola hygienických návyků a doporučení audiometrického vyšetření sluchu,

ve 13, 15, 17 a 18 letech (18 let + 364 dní): třináctileté čeká kontrola zraku a test barvocitu, při rodinné anamnéze vyšetření krevních tuků, zhodnocení psychosociálního vývoje a motorických dovedností.

Během prohlídky ve 13, 15 a 17 letech by měl lékař také poučit dospívajícího o chráněném sexu a zdravotních rizicích souvisejících se sexuálním životem. U dívek pak doporučí gynekologické vyšetření. Pediatr má také hodnotit rizika do dalšího života vyplývající z rodinné i osobní anamnézy.