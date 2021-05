Nezapomeňte zaplatit daň z nemovitých věcí. Složenka přijde nejpozději dnes

Dnes by do schránek měly dorazit poslední složenky k úhradě daně z nemovitých věcí. Splatnost daně končí 31. května. Pokud vaše daňová povinnost přesáhla 5000 Kč, můžete si úhradu rozdělit do dvou splátek a druhou uhradit do konce listopadu.

Daňová složenka naopak nechodí poplatníkům, kteří si nechávají podklady pro platbu zasílat e-mailem, mají datovou schránku, platí daň přes SIPO nebo jejich daňová povinnost nedosáhla 30 Kč.

Pokud vám složenka nedorazila a nespadáte do jedné z výše jmenovaných skupin poplatníků, měli byste se obrátit na finanční úřad pro podklady k zaplacení.

Vlastníte-li více nemovitostí v různých krajích, dostanete složenek více. Každou pro jeden kraj.

Pokud daň zaplatíte právě daňovou složenkou, kterou vám do schránek rozeslala finanční správa, nebudete hradit poště poplatek, který by si jinak účtovala za platbu klasickou složenkou.

Kromě daňové složenky můžete daň zaplatit také:

osobně na podatelně finančního úřadu,

převodem z účtu (lze i QR kódem, který najdete na daňové složence),

přes SIPO,

přes klasickou složenku, za kterou ale zaplatíte poplatek.