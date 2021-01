Neomezená dovolená v Directu. Lidé si jí vezmou průměrně 5 dnů navíc

Zákonné 4 týdny dovolené se mohou prodloužit do nekonečna. Neomezenou dovolenou totiž umožňuje už tři roky svým zaměstnancům čerpat Direct pojišťovna. Jedinou podmnínkou je, že zaměstnanci stihají svoji práci.

V základu zaměstnanci pojišťovny mají 22 dní zákonné dovolené, ale když potřebují volno navíc a bez problémů stíhají svoji práci, tak jej dostanou. Zhruba tak funguje „neomezené volno“, které má za cíl posílit zodpovědnost, autonomii a důvěru lidí v týmech.

Každý rok si dny volna navíc vezme zhruba třetina firmy a často to jsou jiní lidé než předchozí rok. Loni to bylo konkrétně 117 lidí. Celkem si vzali navíc 581 dnů, což je zatím historicky nejvíc. Předloni z neomezeného volna lidé využili 420 dnů, shrnuje statistiku mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje. Minulý rok se neomezené volno hodilo například Nikole Cabadové. Vydala jsem se na dovolenou do exotiky, avšak v rámci začínající pandemie nebylo možné se vrátit v termínu. Díky možnosti využití neomezeného volna proběhlo vše v pořádku, a ještě jsem si mohla dovolit vzít pár dnů dovolené mezi svátky , říká Cabadová, která klientům pomáhá s řešením jejich škod.

V průměru 5 dní navíc

Zatímco v roce 2019 si lidé v Directu vzali v průměru 3 dny navíc, loni to bylo 5 dní. Rekordmanem je kolegyně, která si vzala 24 dnů navíc, dodává Maťašeje.

Zaměstnanec se vždy musí domluvit s podporovatelem týmu, kteří v Directu vedou týmy namísto manažerů, a volno navíc si vybrat s ohledem na možnosti svých kolegů. V praxi se tak téměř nemůže stát, že někomu nezbyde volno na Vánoce, nebo na nenadálé události, jako třeba stěhování.