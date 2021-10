Nejvyšší soud: S plnou mocí kvůli "eseróčku" nemusíte běhat k notáři

K založení společnosti s ručením omezeným by měla stačit plná moc s úředně ověřeným podpisem. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který se tak na konci loňského roku uhradil proti praxi některých rejstříkových soudů, které nechtěly uznat jinou plnou moc než ve formě veřejné listiny v případě, že to zákon vyžaduje i pro samotné jednání (tedy například právě uzavření smlouvy o založení s.r.o. či a.s.).

Nejvyšší soud tak upřesnil nejasnosti vyplývající z novely občanského zákoníku, která v § 441 odst. 2 stanoví, že vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, je třeba v této formě udělit i plnou moc. Proto soudy v některých řízeních zamítaly návrhy na založení nových společností do obchodního rejstříku, protože seznaly, že uzavřené společenské smlouvy s plnou mocí s úředně ověřeným podpisem jsou neplatné.

Prostým výkladem tohoto ustanovení některé rejstříkové soudy dovozovaly, že vyžaduje-li tedy zákon např. pro založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti formu notářského zápisu, je třeba, aby i plná moc k zastupování subjektu při zakládání takové společnosti byla udělena ve formě notářského zápisu, popisuje zpráva Hospodářské komory ČR.

Nejvyšší soud ČR ve svém stanovisku ale takový výklad odmítl. V usnesení sp. zn. 29 Cdo 3919/2014, ze dne 27. 11. 2014 vyložil, že plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu, není bez dalšího neplatná, není-li pochyb o tom, kdo plnou moc udělil. Plná moc s úředně ověřenými podpisy tuto podmínku splňuje.

Nejvyšší soud se vyjádřil konkrétně i k možnosti zmocnění k založení s.r.o., kdy výslovně uvedl, že stačí, aby plná moc k uzavření společenské smlouvy o založení s.r.o. byla udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zakladatele.