 »   »  Navýšení ošetřovného na 80 % posvětil Senát, čeká se na podpis prezidenta

Návrh na navýšení ošetřovného ze 60 % denního vyměřovacího základu na 80 % odsouhlasil Senát. Ošetřovné se zvýší automaticky, a to zpětně od 1. dubna do 30. června 2020. Na ošetřovné budou mít nově nárok i takzvaní dohodáři , tedy lidé pracující na DPP a DPČ. Zbývá ještě, aby navýšení ošetřovného podepsal prezident.

Rodiny pečující o děti do 13 let, které kvůli vládním opatřením nenavštěvují školu tak mohou získat díky navýšení ošetřovného až 90 % své čisté mzdy. Nárok na ošetřovné mají nadále také rodiny, které nebudou moci dát své dítě do školy, i když v ní bude částečně obnovená výuka. Bližší informace se dozvíte v článku: Ošetřovné u zaměstnanců ve výši 80 %. Schváleno.