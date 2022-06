Na jakou péči máte v zahraničí nárok s českou kartičkou pojištěnce?

Autor: Depositphotos

Kartička pojištěnce, jinak taky Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), vám slouží primárně k prokazování příslušnosti k dané zdravotní pojišťovně v tuzemsku. Dokáže vám ale zajistit tu nejzákladnější péči i v zahraničí.

Platný Evropský průkaz zdravotního pojištění vám dokáže zajistit nezbytnou zdravotní péči na účet zdravotní pojišťovny v případě, že budete potřebovat ošetření v některém z členských států EU, Evropského hospodářského prostoru – EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), a dále ve Velké Británii a Švýcarsku.





V těchto zemích byste v případě potřeby nezbytné zdravotní péče s průkazem EHIC měli získat podmínky pro čerpání zdravotní péče jako místní občan v rámci povinného zdravotního pojištění.

Chystáte se do exotiky? Nezapomeňte se informovat o povinných a doporučených očkováních pro danou destinaci. Zjistěte si také, zda vaše zdravotní pojišťovna na toto očkování nepřispívá.

Podmínkou pro uplatnění průkazu je vyhledání zdravotnického zařízení, které je financováno z veřejných zdrojů. Poskytnutou péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna a náklady přeúčtuje české zdravotní pojišťovně , vysvětlila Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecná zdravotní pojišťovny (VZP).

Za ošetření pak v takovém případě zaplatíte jen to, co by platil místní pojištěnec. Může jít například o regulační poplatek, poplatek za recept či za hospitalizaci, výjimkou ale podle Plívové nemusí být ani poplatky za návštěvu lékaře či předepsané léky apod. Je dobré mít na paměti, že ne v každé zemi platí stejné předpisy, a ne všechna péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění tak jako v ČR, dodala.

Právě z toho důvodu byste neměli při vycestování za hranice spoléhat jen na EHIC a pokrýt si riziko nákladů spojených s ošetřením ze soukromého cestovního pojištění. A to ne jen kvůli poplatku za recept. Pokud vás totiž v případě zranění sanitka odveze do soukromého zdravotnického zařízení, které není napojené na systém veřejného zdravotního pojištění, museli byste si bez komerčního pojištění poskytnutou zdravotní péči uhradit z vlastního.

Následně po návratu do ČR můžete u své zdravotní pojišťovny podat žádost o náhradu těchto uhrazených nákladů, avšak pouze do výše, která by byla českou zdravotní pojišťovnou hrazena při poskytnutí těchto zdravotních služeb na území ČR (tj. do výše českých „cen“ a jen pokud šlo o péči, která je v ČR z veřejného zdravotního pojištění hrazená), informovala Plívová s tím, že za tímto účelem je důležité si schovat případné doklady za platbu v hotovosti.

Co je nezbytná péče?

Dalším důvodem, proč je pro vaši peněženku lepší si pořídit cestovní pojištění za pár stovek, je ten, že EHIC pokrývá pouze nezbytnou zdravotní péči, která je nutná vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Nejde o takovou zdravotní péči, za kterou by osoba do jedné z uvedených zemí přímo vycestovala, nebo o péči, kterou by zdravotní stav osoby nevyžadoval (např. preventivní prohlídky, které lze odložit), upozornila Plívová, podle které jde o péči s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu, v takovém rozsahu, abyste nemuseli odcestovat zpět domů dříve, než jste původně zamýšleli. O konkrétním rozsahu a způsobu poskytnutí péče ale vždy rozhoduje místní ošetřující lékař.

Při cestách mimo Evropu byste si měli sjednat komerční cestovní pojištění v každém případě, protože tam neplatí ani EHIC. Ostatně ani ve všech státech Evropy EHIC neplatí automaticky. Než vycestujete po Evropě, ale mimo země EU, měli byste se přesvědčit, že v dané zemi bude péče s průkazem EHIC zajištěna.